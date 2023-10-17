義大利調高警戒級別！　反恐行動逮捕2恐怖組織成員

▲義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利17日展開反恐行動，逮捕一名埃及公民與一名埃及裔義大利公民，這兩人被指控是恐怖組織成員且煽動恐怖犯罪。

路透報導，義大利政府這次的反恐行動由米蘭檢察官辦公室協調。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，警戒級別已經調高，當局正努力防堵潛在威脅。

當被問及義大利是否會發生類似於比利時16日晚間的恐怖攻擊事件時，塔加尼表示，現階段尚未出現針對義大利的具體威脅。