快訊／恐攻槍殺2瑞典男！穆斯林喊「真主至上」　逃亡時遭警擊斃

▲比利時布魯塞爾恐攻兇嫌拉蘇德在追捕過程中遭警方擊斃。（圖／翻攝自臉書、路透）

記者羅翊宬／綜合報導

最近以巴衝突加劇，再度挑起歐美社會宗教與族群間的矛盾與衝突。比利時首都布魯塞爾於當地時間16日晚間發生恐怖攻擊，一名45歲穆斯林持槍殺害2名瑞典籍男子後逃逸。最新消息指出，當地警方在追捕該名男子的過程中，將該名兇嫌成功擊斃。

根據《每日郵報》、《天空新聞》，該名穆斯林男子自稱是伊斯蘭國（ISIS）成員，他在比利時和瑞典進行足球比賽之際，在布魯塞爾的體育場附近，身穿螢光橘夾克、騎乘一輛摩托車、手持AK步槍，對著2名瑞典籍男子開槍，2人當場身亡，而另一名計程車司機也因此受傷，他在開槍前大喊「真主至大」，宣稱是為了不久前在美國芝加哥遭到刺殺的巴勒斯坦6歲男童報仇。

比利時警方確認，該名兇嫌為45歲的突尼西亞公民男子拉蘇德（Abdesalem Lassoued），先前曾因恐怖行為而在突尼西亞受審，目前非法居留比利時。

比利時媒體《HLN》指出，警方在追捕過程中發現，兇嫌拉蘇德坐在布魯塞爾大區斯哈爾貝克北部郊區的一間咖啡廳內，因此開槍擊斃拉蘇德；不過警方後來才表示，是警察在咖啡館內逮捕該名男子時，向該名男子開槍，因此才得以成功逮捕。

然而，比利時聯邦檢察官辦公室卻表示，目前仍不確定被警方槍殺的人是否就是拉蘇德。

據悉，比利時警方因為這起事件，而將恐怖警報提升至最高層級。

►穆斯林喊「真主至大」槍殺2瑞典男 為巴勒斯坦裔男童復仇