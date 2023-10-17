拜登赴以色列進行戰時訪問　紐時：給白宮帶來政治安全挑戰

▲美國總統拜登18日將赴以色列，《紐約時報》分析其中風險。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登將於18日前往以色列，以表達對中東親密盟友以色列的堅定支持，然而《紐約時報》、《路透社》皆認為，此行將為白宮帶來巨大的政治和安全風險。

綜合《紐約時報》、《路透社》及CNN報導，拜登此次應以色列總理納坦雅胡之邀前往訪問，是在多方考量之下做出的決定。親自出訪將展現出美國對以色列的全力支持，以警告在旁虎視眈眈的伊朗、敘利亞及黎巴嫩真主黨。另外，拜登還將與以色列當局討論戰爭最新資訊、人質解救狀況，及人道救援議題等。

然而美媒《紐約時報》指出，這次訪問是極其罕見且危險的選擇。首先，美國現任領導人將前往戰區，且特拉維夫市的本-古里安機場（Ben Gurion Airport）距離加薩僅有40英里（約64公里），完全在哈瑪斯飛彈的射程之內。其次，國務卿布林肯（Antony Blinken）16日與納坦雅胡會議時，空襲警報突然響起，兩人緊急撤至掩體約5分鐘，才回到會議室繼續討論，凸顯拜登此行的安全疑慮。

除此之外，在以色列將對加薩發動地面戰之際到訪，將使拜登面臨巨大的政治風險，包括以色列後續對加薩的軍事行動、平民傷亡，及日益嚴重的人道主義危機等，無論好壞，拜登政府都將被牽扯其中。

前國安官員、現大西洋理事會（Atlantic Council）研究員馮騰羅斯（Kirsten Fontenrose）指出，「拜登必須讓納坦雅胡明白，美國的全球聲譽正受到威脅，以色列佔領加薩將會把兩國拖入一場曠日廢時的戰爭。」

國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，結束以色列的行程後，拜登將前往安曼會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmud Abbas）。