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安理會駁回俄羅斯「加薩停火協議」！　4國投反對票：未譴責哈瑪斯

▲▼受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital）。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

▲受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital）。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

記者王佩翊／編譯

聯合國安理會16日駁回了一項由俄羅斯起草的決議，該決議要求在加薩地區實現人道主義停火、釋放人質以及安全撤離平民，但是並未點名哈瑪斯的暴行與恐怖主義行為，因此僅獲5票贊成 。由於未達9票門檻，並未通過。大多數成員國認為俄羅斯未在協議中未明確譴責哈瑪斯，是在為其提供掩護。安理會稍晚將就巴西所起草的另一份停火協議進行投票，由於議案中直接譴責哈瑪斯，因此預計將獲得更廣泛的支持。

根據聯合國官網報導，聯合國安理會16日對由俄羅斯起草的一項停火協議進行投票，僅中國、加彭（Gabon）、莫三比克（Mozambique）、俄羅斯以及阿拉伯聯合大公國等5國投下贊成票，法國、日本、英國以及美國等4個國家投下反對票，阿爾巴尼亞（Albania）、巴西、厄瓜多（Ecuador）、迦納（Ghana）、馬爾他（Malta）以及瑞士等6個國家則棄權。

▲▼英國與美國駐聯合國大使對俄羅斯所提出的停火協議投下反對票。（圖／路透）

▲英國與美國駐聯合國大使對俄羅斯所提出的停火協議投下反對票。（圖／路透）

議案必須獲得至少9票贊成才可在安理會通過，且5個常任理事國中沒有任何一國投下反對或否決票。這項由俄羅斯起草的協議要求在加薩地區實現人道主義停火，並且釋放所有人質，同時提供援助，安全撤離平民。然而因為該項議案中並未明確譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯，因此未獲得廣大支持。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國不會支持這項俄羅斯的決議草案，因為它對哈瑪斯的恐怖主義行為避而不談，「俄羅斯沒有譴責哈瑪斯，就是在為這個殘酷對待無辜平民的恐怖組織提供庇護。這是無恥、虛偽且站不住腳的行為。」

▲▼巴勒斯坦人在加薩市（Gaza City）哭泣哀悼喪生親友。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

▲▼巴勒斯坦人在加薩市（Gaza City）哭泣哀悼喪生親友。（圖／達志影像／美聯社）。

▲▼巴勒斯坦人在加薩市（Gaza City）哭泣哀悼喪生親友。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

她公開譴責哈瑪斯殺害平民、劫持人質、屠殺家庭。她說，「我們不能允許安理會不公平地將責任都推給以色列，為哈瑪斯數十年來的殘暴行徑開脫。」

對於議案未通過，俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）表示遺憾，但他同時也指責西方國家「踐踏全球希望安理會結束暴力的希望」。他說，「投票結果顯示一些國家支持結束暴力並提供人道主義援助，但一些國家只是純粹出於自私和政治利益而已。」

安理會目前還有另一項由巴西提出的議案，內容明確譴責「哈瑪斯的恐怖襲擊」，16日晚間將進行投票，而該議案初步看起來獲得更廣泛的支持。

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