AV女優參戰後「IG帳號消失」！曬軍裝照報平安　嗆要摧毀哈瑪斯

▲以色列AV女優娜塔莉加入軍隊。（圖／翻攝Instagram@gunwaifunatalia、X@nataliafadeev，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列AV女優娜塔莉（Natalia Faveev）最近加入以色列國防軍（IDF），誓言保家衛國、摧毀哈瑪斯，社群媒體內容也從性感照片變成前線日常。她宣稱，自己的Instagram帳號因此遭到封殺消失，轉而在備用帳號及X（前稱推特）發表軍裝照片，向粉絲們報平安。

娜塔莉在網路上使用暱稱「Gun Waifu」經營色情頻道，但曾經是警務戰鬥人員，也是以色列首席的槍枝模特兒「阿爾法槍天使」（Alpha Gun Angels）成員之一，該組織由9名現役或退役IDF女官兵組成，利用姣好外貌在Instagram上吸引聲量與粉絲，利用外貌與戰鬥經驗推廣「性感生活方式」。

娜塔莉加入IDF後，社群媒體版面已經不見煽情照片，而是一篇篇軍旅日常。她發文形容，哈瑪斯「對人類沒有任何貢獻，我們必須抹除他們、摧毀他們」，對以色列人民的所作所為「不是戰爭，而是反人類罪」，自己所目睹的場景宛如二戰納粹大屠殺（Holocaust），讓人夜不成眠。

不過，娜塔莉宣稱，其Instagram帳號遭到毫無理由地凍結，是有心人士想要讓她噤聲。娜塔莉在備用帳號及X平台發布自己身穿迷彩軍裝的照片，並且寫道「是的，我還活著，你們瘋了嗎？」並於文末加上以色列、加薩市、以色列戰爭的標籤（hashtag）。

娜塔莉呼籲大家幫忙擴散消息，「揭露他們的反猶太主義」，並且詢問是否有粉絲知道該怎麼復原，「他們以為在Instagram封鎖我，就能讓我安靜嗎？（我）不會給他們這種榮幸的！我在這裡，是為了在現實與社群媒體上，＃與以色列站在一起。」