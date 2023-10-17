以色列開始集結準備入侵！法國世界報曝「2弱點」：反擊恐難實現

▲以色列的地面部隊已在加薩地帶附近集結。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列日前宣布準備地面入侵加薩地帶，引發外界對以色列軍隊究竟可調度多少資源的關注。軍事專家指出，以色列軍隊的空中優勢較大，可惜彈藥與人力儲備不足以支撐大規模地面進攻，認為以色列想要採取的大反擊行動恐難實現。

法廣17日引述《法國世界報》指出，以色列空軍不僅擁有全球技術最先進的F-16與F-35戰機，還有2個攻擊直升機「阿帕契」中隊、一個無人機隊，以及能自主跟蹤移動目標並將其摧毀的神風特攻無人機隊，因此空軍一直是以色列軍方的主要力量，而這般強大的軍事優勢，也讓以色列近年來能在不冒重大風險的情況下，對接壤的加薩實施懲罰性軍事打擊。

中東問題專家戈雅上校（Michel Goya）指出，雖然以色列在過去20多年來，一直通過空中行動來進行遠程戰爭，以降低官兵們的風險，但這樣的策略在複雜的城市環境中不一定有效，因為遠程戰爭雖然會為敵方帶來損害，卻無法為以色列取得決定性勝利，「他們的目標通常會躲在在加薩的地下通道中避難，空中行動難以對他們形成打擊，而受害的往往是平民」。

▲以色列的預備役士兵也在以南靠近加薩附近的一個集結地準備入伍。（圖／CFP）

有鑑於此，以色列這一次決定要採取不一樣的策略，包括調度地面部隊進入加薩。報導稱，這是一個冒險的賭注，因為以色列在過去15年來，幾乎很少發起地面入侵，不過戈雅上校擔憂，以色列制導炸彈與飛彈數量的不足將成為軍隊的致命弱點，而這不僅會影響以色列的進攻速度，對以軍的防禦而言也不是好事。

以色列的軍備有極大部分來自於美國20世紀80年代以來在其領土上儲存的彈藥庫存，其中包括了精確彈藥、砲彈、榴彈發射器等，但以色列過去已分別在2006年和2014年兩次從中調用軍火，加上華府今年1月又為烏克蘭從中取走了約30萬枚彈藥，因此以色列如今還有多少資源可調度，令人存疑。

以色列目前正請求美國盡快交付為該國提供的軍援，但如果以軍真的發動地面進攻，其人數多達2.1萬的強大機械化步兵也是個不容小覷的力量。從伊拉克軍隊在2016至2017年收復摩蘇爾的先例來看，以色列或許可以讓步兵跟隨裝甲車縱隊冒險進入加薩，但此舉需要摧毀路徑上的所有建築，導致軍隊每小時只能前進20公尺，進攻速度十分緩慢。

此外，相關行動也十分仰賴士兵們的作戰經驗，但以色列武裝力量中有極大部分是新兵，因此一位軍方消息人士估計，「以色列必須掂量其政治力量是否準備好應對這樣的人員損失，因為他們可能會戰損至少數百人。」