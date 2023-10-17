▲AV女優全裸只罩「箱子衣」上街，胸部任人摸！影片太刺激。（翻自mrcrack.xyz）

圖文／鏡週刊

韓國首爾江南區狎鷗亭近日出現一名「箱子女」，她全身赤裸，只罩著箱子就上街，而且開放「胸部任人摸」，引發南韓網友興奮討論。當地媒體也報導指出，這名「箱子女」，是一名AV女優兼女模「Ain」。

從Ain的影片可見，她只穿著「箱子衣」就上街，裡面什麼都沒穿，並在箱子上挖了4個洞，自稱「天使箱」（Angel Box），並鼓勵路人伸手進入箱子摸她的奶。據信Ain不只讓男生們摸，也有女生來摸，而且大家摸得好開心、好興奮，隨即引發南韓網路鄉民熱烈討論。

▲Ain自稱「天使箱」，並鼓勵路人伸手進入箱子摸她的奶。（翻自IG）

就有網友直呼：「我們國家什麼時候這麼開放了？」、「這在哪裡？我也要去！」但也有網友持反對態度：「街上有很多小孩，這樣不太好吧！」、「我覺得這樣做很噁心。」

據南韓《NEWS 1》報導，之後Ain接受媒體訪問強調，她想表達的是「男生裸體無罪，但為何女生裸體就被視為犯罪？」的想法。她還說如果她的IG追蹤人數破10萬，她還會再多挖一個洞，並在街頭上再「表演」一次。此外，雖然不少韓國民眾認為Ain恐會犯下《公然猥褻罪》，但目前Ain尚未被司法單位控相關罪名。

更多鏡週刊報導

怎麼長的？大阪市中心馬路分隔島驚見「野生西瓜」 眾人驚呼奇蹟結果曝光

鑑定寶物色色der！狂拍正妹腿中央引人遐想 網驚呼：鑑美腿吧

中國國美集團欠薪！員工出招反擊 APP跳辱罵視窗「不要臉，早晚得再進去蹲」