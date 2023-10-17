俄羅斯外長明日出訪平壤　預計商討「普丁訪北韓」事宜

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18、19日出訪北韓平壤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從今年7月27日戰勝節邀請俄羅斯、中國派代表團前往平壤出席閱兵儀式後，其最高領導人金正恩便決定深化同盟關係，9月13日更前往東方太空發射場會晤俄國總統普丁。如今，在北韓外務省的邀請之下，俄國外交部長拉夫羅夫將於18、19日訪問平壤。

根據北韓官媒《朝中社》，在北韓外務省的邀請之下，俄羅斯國防部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將於明日（18）、19日正式訪問北韓，預計將與北韓外務相崔善姬進行會談，商討俄國總統普丁回訪平壤的事宜，以及商討俄朝領導人會談的後續行動。

據悉，《朝中社》曾於9月14日在報導中透露，普丁當時很爽快地答應了金正恩所提出的訪問平壤邀約。不過俄羅斯克里姆林宮本月初透過新聞秘書表示，目前普丁還沒有訪問平壤的計畫。

其實早在金正恩9月13日搭乘綠皮專用列車前往俄羅斯之前，北韓和俄羅斯之間的軍事領域合作恐怕早就已經展開。美國白宮國安會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間13日指控，美方已經掌握北韓向俄羅斯輸出用於俄烏戰爭武器的情報，「最近數周以來，北韓向俄羅斯輸送超過1000箱裝有軍事裝備和彈藥的貨櫃。」

南韓國防部關係人士指出，若從貨櫃運載量計算，估計北韓已向俄羅斯輸出數十萬枚的砲彈，而砲彈等這些常規性武器是俄軍在歷經2年侵烏戰爭以來，最為缺乏的。

根據南韓《韓聯社》，隨著拉夫羅夫出訪平壤，未來北韓恐怕將加快向俄國輸出武器的速度。

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