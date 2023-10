路邊買飲料中終身大獎　「每年可領484萬」男嚇：不敢相信是真的

▲男子買飲料中終身大獎。(圖/翻攝自推特/Florida Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名幸運男子在佛州路邊停下買飲料,順手買的彩券幸運中終身大獎,每年可領美元15萬元(約台幣484萬元),然而他最後選擇一次性領款,扣稅後開心獲得美元244萬元(約台幣7,879萬元)獎金。

居住在阿拉巴馬州多森市(Dothan)的男子49歲湯瑪斯(Gary Thomas),在佛州坎貝爾頓市(Campbellton)當地一間商店買飲料來喝,並花費美元5元(約台幣161元)買了一張刮刮樂,沒想到幸運刮中最高獎金。

湯瑪斯領獎時開心表示,他對於中大獎還是沒有真實感,「我還在適應這個情況中,真的完全不敢相信,我到現在還是不敢相信這是真的」。

贏得頭獎雖然可以每年固定領取美元15萬元獎金,不過湯瑪斯選擇一次領取獎金,扣稅後仍可獲得美元244萬元獎金,而他所前往的商店因為開出頭獎,也能獲得美元4,000元(約台幣12萬元)獎勵金。



Great News! Gary Thomas of Dothan, AL, turned $5 into more than $2 million playing the $150,000 A YEAR FOR LIFE Scratch-Off game! This game features more than $132 million in cash prizes! Way to go, Gary! Ready to try your luck? Read more https://t.co/841TY9PstM. pic.twitter.com/UY8LrnaqVn