路邊買飲料中終身大獎　「每年可領484萬」男嚇：不敢相信是真的

▲男子買飲料中終身大獎。（圖／翻攝自推特／Florida Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名幸運男子在佛州路邊停下買飲料，順手買的彩券幸運中終身大獎，每年可領美元15萬元（約台幣484萬元），然而他最後選擇一次性領款，扣稅後開心獲得美元244萬元（約台幣7,879萬元）獎金。

居住在阿拉巴馬州多森市(Dothan)的男子49歲湯瑪斯(Gary Thomas)，在佛州坎貝爾頓市(Campbellton)當地一間商店買飲料來喝，並花費美元5元（約台幣161元）買了一張刮刮樂，沒想到幸運刮中最高獎金。

湯瑪斯領獎時開心表示，他對於中大獎還是沒有真實感，「我還在適應這個情況中，真的完全不敢相信，我到現在還是不敢相信這是真的」。

贏得頭獎雖然可以每年固定領取美元15萬元獎金，不過湯瑪斯選擇一次領取獎金，扣稅後仍可獲得美元244萬元獎金，而他所前往的商店因為開出頭獎，也能獲得美元4,000元（約台幣12萬元）獎勵金。

