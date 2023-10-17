以色列向美國要求「3230億緊急軍援」　紐時：白宮國會合作規劃

▲2023年9月20日，以色列總理納坦雅胡和美國總統拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據《紐約時報》最新消息，以色列已經向美國要求100億美元（約新台幣3230億元）的緊急軍事援助，這個援助方案目前正由國會與白宮合作規劃中，這筆資金還將用於烏克蘭、台灣及美墨邊境。

《紐約時報》剛剛引述3名知情官員說法，做出以上報導。11日，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也曾引述消息人士說法指出，拜登政府官員已私下告知議員，白宮準備向國會提交補充資金的請求，旨在要求國會撥款製造更多武器，解決為以色列、烏克蘭和台灣提供額外軍援後，對美國國防部庫存帶來的壓力。

▲美國參議院代表團在特拉維夫的火箭襲擊中被迫避難。（圖／翻攝自推特）

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日率領代表團訪問以色列，他在特拉維夫市（Tel Aviv）表示，國會議員已經討論，要向以色列提供防導彈鐵穹系統（Iron Dome）的替代彈藥、精準導引炸彈、把標準炸彈變成精準彈藥及155毫米彈藥的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。

舒默一行人在特拉維夫市停留期間，也突然遭到哈瑪斯火箭彈空襲，被迫逃到避難所。他15日在社群媒體X貼出照片寫道，「今天在特拉維夫，代表團被緊急送往避難所，躲避哈瑪斯火箭彈的空襲，它（照片）展示了以色列人必須經歷的事情，我們必須向以色列提供自衛所需的支持」。