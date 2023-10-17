以色列積極籌備進攻！在加薩邊境部署400輛車　衛星影像曝光

▲以色列有大量車輛聚集在接壤加薩邊境 。（圖／翻攝自Planet Labs）

記者詹雅婷／綜合報導

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）15日拍攝影像顯示，以色列在加薩北部邊境已有約400輛車輛集結。分析認為，以色列正急於部署軍隊至距離邊境10公里以內的地方，為地面入侵行動做準備，這場針對加薩的進攻可能迫在眉睫。

日經新聞報導，以色列大量車輛已部署在距離加薩北部邊界約6公里處，東京大學資訊研究教授Hidenori Watanabe直說，有約莫200輛以色列車輛聚集，這代表軍方正準備地面進攻的可能性高。除了衛星影像，從地面拍攝到的裝甲車輛照片也正在流傳，依據照片上所見的鐵軌、建築物及樹木研判，地點應該在車輛被識別位置以北約1.5公里處。

Satellite images reveal 400 vehicles in Israel near northern Gaza: https://t.co/Xfw57Ldnhh pic.twitter.com/l7z1Gp4XTi — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 17, 2023

文中分析，星球實驗室在確認同一地點的影像時發現有200多個類似車輛的物體，推測是以色列的裝甲車與其他車輛。這代表以色列在該地區部署400多輛車。

以色列軍方發言人已於14日發布的影片中提到，以軍正在為下一階段的行動作準備。以色列目前動員30萬名預備役人員，準備發動大規模進攻消滅哈瑪斯。

依據英國國際戰略研究所發布的「軍事平衡」（The Military Balance）報告，以色列現役服役軍人總人數為16萬9500人。以色列將部署400輛梅卡瓦Mk4坦克及超過1190輛裝甲運兵車，以軍擁有強大地面侵略能力。