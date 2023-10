布魯塞爾槍擊案2死嫌犯在逃　比利時恐攻警戒升至最高級

▲布魯塞爾16日發生槍擊案,2名死者為身穿瑞典球衣的瑞典公民。(圖/路透,下同)

中央社布魯塞爾16日綜合外電報導

比利時布魯塞爾今晚驚傳恐怖攻擊,2名瑞典國民遭槍手擊斃,另有1人受傷。一名自稱伊斯蘭國成員的男子在網路上發布影片宣稱犯案,比利時當局已將恐攻警戒升至最高級別。

攻擊事件發生在瑞典對戰比利時的歐洲國家盃(European Championship)足球資格賽進行的體育場附近。比利時媒體報導,2名被殺害的瑞典公民當時身穿瑞典球衣,正在前往球賽的路上。

比利時「最新消息報」(Het Laatste Nieuws)網站釋出的影片顯示,一名身穿橘色夾克的男子騎著摩托車出現在路口,下車後先用步槍開了兩槍,接著又開了3槍,然後跑進一棟建築物裡,再開了2槍,正要離開之際,又回頭補了一槍。

比利時一家報紙提到,目擊者稱槍手在開槍前高喊「真主至大」。

路透社報導,犯嫌作案後逃離現場,引發大規模搜捕行動,比利時當局也將恐攻警戒升至最高級別。

比利時聯邦檢察官說,沒有證據顯示這名仍在逃的槍手,與近日以色列和巴勒斯坦武裝分子之間再度爆發的衝突有任何關聯。

犯嫌自稱古拉尼(Abdesalem Al Guilani),他在社群媒體上的影片中說:「我是真主阿拉的戰士。我來自伊斯蘭國(Islamist State)。我們愛那些愛我們的人,也恨那些恨我們的人。我們為了宗教而活,為了宗教而死。讚美真主。你們的兄弟以穆斯林之名復仇了。我目前殺了3名瑞典人…願那些我曾辜負的人原諒我。我也原諒所有人。願平安降臨。」

檢方說,第3名受害者是一名計程車司機,雖然受傷,但沒有生命危險。檢方呼籲布魯塞爾居民待在室內,直到威脅解除為止;歐洲聯盟執行委員會(European Commission)職員也被建議留在室內。

瑞典先前接連發生數起焚燒褻瀆伊斯蘭教「可蘭經」的事件,激怒了穆斯林,並招致聖戰士威脅。瑞典當局今年8月將恐攻警戒提高至第2高級別,同時警告瑞典在國外的利益恐受威脅。

比利時總理德克魯(Alexander de Croo)在前身為推特(Twitter)的社群平台X上證實受害者為瑞典人。他說:「瑞典公民今晚在布魯塞爾遭遇可怕襲擊,我剛已向瑞典總理致上誠摯哀悼。」

I have just offered my sincere condolences to @SwedishPM following tonight’s harrowing attack on Swedish citizens in Brussels.



Our thoughts are with the families and friends who lost their loved ones.



As close partners the fight against terrorism is a joint one.