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布魯塞爾槍擊案2死嫌犯在逃　比利時恐攻警戒升至最高級

▲▼布魯塞爾槍擊案。（圖／路透）

▲布魯塞爾16日發生槍擊案，2名死者為身穿瑞典球衣的瑞典公民。（圖／路透，下同）

中央社布魯塞爾16日綜合外電報導

比利時布魯塞爾今晚驚傳恐怖攻擊，2名瑞典國民遭槍手擊斃，另有1人受傷。一名自稱伊斯蘭國成員的男子在網路上發布影片宣稱犯案，比利時當局已將恐攻警戒升至最高級別。

攻擊事件發生在瑞典對戰比利時的歐洲國家盃（European Championship）足球資格賽進行的體育場附近。比利時媒體報導，2名被殺害的瑞典公民當時身穿瑞典球衣，正在前往球賽的路上。

比利時「最新消息報」（Het Laatste Nieuws）網站釋出的影片顯示，一名身穿橘色夾克的男子騎著摩托車出現在路口，下車後先用步槍開了兩槍，接著又開了3槍，然後跑進一棟建築物裡，再開了2槍，正要離開之際，又回頭補了一槍。

比利時一家報紙提到，目擊者稱槍手在開槍前高喊「真主至大」。

路透社報導，犯嫌作案後逃離現場，引發大規模搜捕行動，比利時當局也將恐攻警戒升至最高級別。

▲▼布魯塞爾槍擊案，2名死者為身穿瑞典球衣的瑞典公民。（圖／路透）

比利時聯邦檢察官說，沒有證據顯示這名仍在逃的槍手，與近日以色列和巴勒斯坦武裝分子之間再度爆發的衝突有任何關聯。

犯嫌自稱古拉尼（Abdesalem Al Guilani），他在社群媒體上的影片中說：「我是真主阿拉的戰士。我來自伊斯蘭國（Islamist State）。我們愛那些愛我們的人，也恨那些恨我們的人。我們為了宗教而活，為了宗教而死。讚美真主。你們的兄弟以穆斯林之名復仇了。我目前殺了3名瑞典人…願那些我曾辜負的人原諒我。我也原諒所有人。願平安降臨。」

檢方說，第3名受害者是一名計程車司機，雖然受傷，但沒有生命危險。檢方呼籲布魯塞爾居民待在室內，直到威脅解除為止；歐洲聯盟執行委員會（European Commission）職員也被建議留在室內。

瑞典先前接連發生數起焚燒褻瀆伊斯蘭教「可蘭經」的事件，激怒了穆斯林，並招致聖戰士威脅。瑞典當局今年8月將恐攻警戒提高至第2高級別，同時警告瑞典在國外的利益恐受威脅。

比利時總理德克魯（Alexander de Croo）在前身為推特（Twitter）的社群平台X上證實受害者為瑞典人。他說：「瑞典公民今晚在布魯塞爾遭遇可怕襲擊，我剛已向瑞典總理致上誠摯哀悼。」

比利時內政部長說：「由於凶手動機可能出於恐怖主義，本案由聯邦公共檢察官辦公室負責調查。」

受這起恐怖攻擊案影響，出於安全因素，瑞典對戰比利時的歐國盃足球資格賽於中場喊卡，球迷也被留在體育場內。

主辦單位宣布球員不會回來踢下半場比賽，警方隨後要求布魯塞爾包杜恩國王體育館（King Baudouin Stadium）內的球迷留在現場。

歐洲足球總會（UEFA）在網站上表示：「布魯塞爾今晚疑發生恐怖攻擊，經與雙方隊伍及地方警務當局討論後，決定中止比利時對戰瑞典的2024年歐國盃資格賽。」

▲▼比利時布魯塞爾16日晚間發生恐怖攻擊事件。（圖／路透）

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