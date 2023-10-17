美最高將領秘訪以色列！　以軍大反擊前夕「確保防務需求被滿足」

▲美國中央司令部司令庫利拉秘訪以色列，以確保以軍的防務需求得到滿足。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著以巴衝突越演越烈，美國負責駐中東部隊的最高將領17日在未經宣布的情況下，突然出訪以色列，以確保以軍在和哈瑪斯對戰時，能獲得所需的一切支持。

據路透社報導，在以色列宣布已做好對加薩發動地面攻擊的準備後，美國中央司令部司令庫利拉（Michael "Erik" Kurilla）17日突然訪問以色列。這是美國繼國務卿布林肯（Antony Blinken）後，再一次有高官訪以，而美國總統拜登也宣布將在18日親訪以色列。

庫利拉透露，他此行是為了確保以色列擁有自衛所需的一切，並為以色列提供更多軍事支持，以避免以色列與哈瑪斯的衝突擴大。他預計將與以色列軍方領導人舉行高層會議，以了解美國這位親密盟友的國防需求。

五角大廈現正向以色列運送防空武器和彈藥，還在地中海東部部署了一個航空母艦戰鬥群，並計劃在未來幾天內派遣另一艘航空母艦，以強化相關地區的威懾力。此外，美國還在中東建立了一個龐大的基地網絡，部署大量軍隊、戰鬥機和軍艦，以確保地區的穩定與安全。

一名美國官員透露，美軍目前已向部隊下達命令，可能有2000名士兵需在接到通知後的24小時內做好部署準備，以快速應對可能出現的醫療援助等支援。