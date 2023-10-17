他記憶每7秒就歸零！餘生只記得妻子　每次見面都狂喜：我的愛

▲韋爾林是英國著名指揮家。（圖／翻攝YouTube BBC）

圖文／CTWANT

一般人忘記一些事情很正常，但英國一名音樂家罹患2種罕見的失憶症，記憶只剩7到30秒之間，所以可能還沒說完一句話，就忘了自己在說什麼，他每次見到妻子都很開心，因為每一次都是第一次。

據《UNILAD》報導，英國85歲男子韋爾林（Clive Wearing）出生於1938年，他是一名多才多藝的音樂家，他還會彈鋼琴，也在教堂擔任男高音和指揮。不過，1985年他的人生發生巨大變化，他罹患疱疹病毒腦炎，大腦遭到病毒感染。

▲韋爾林的日記。（圖／翻攝Ｘ）

順行性失憶症會讓人無法創造新的記憶，只能保留舊記憶，這意味記憶會被困在某處；逆行性失憶症則讓人失去舊記憶，但可以產生新記憶，就像是被重置。不幸的是，韋爾林同時得這2種失憶症，所以他忘記之前的一切，也無法再創造新的記憶，這被稱為全面失憶症。

韋爾林的記憶在7到30秒之間，之後就會被重置，韋爾林成為醫學史上最嚴重的失憶症病例之一。據悉，韋爾林可能還沒說完一句話，就忘了自己在說什麼，他更不能看電影或閱讀，因為不記得幾分鐘前發生的事，甚至不記得自己的一生。

儘管韋爾林知道自己有小孩，但他不記得小孩的名字和外表，他知道自己曾是一名音樂家，除此之外，韋爾林對妻子德博拉（Deborah）的愛沒有被可怕的病毒擊倒，他一覺醒來，唯一能隱約回憶起的事物，就是美麗的妻子。雖然所有細節不復存在，但在韋爾林的記憶裡，德博拉永遠都是他仍在熱戀中的新婚小妻子。

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