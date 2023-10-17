泰勒絲保鏢「巡演結束」秒飛回以色列作戰！　真實身分曝光

▲該名保鏢曾經在以色列國防軍服役。（圖／TikTok／@eranswis）

記者王佩翊／編譯

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日舉辦「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），而她的一名貼身隨扈則在巡演之後立刻飛到以色列作戰，協助祖國對抗哈瑪斯。如今他的真實身分也曝光，原來早在成為泰勒絲保鏢之前，他就曾經在以色列國防軍（IDF）服役。

根據《鏡報》報導，以色列至少有1300名平民遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯殺害，哈瑪斯更綁架上百人，並藉此逼迫以色列停止對加薩地區的襲擊，同時要求釋放6000名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦籍囚犯。

▲泰勒斯保鏢目前已經返回以色列。（圖／TikTok／@eranswis）



隨著以巴衝突持續升溫，除了以色列人民紛紛投入軍隊保衛家園，許多定居海外的以色列人也在第一時間回到以色列，與祖國一同對抗哈瑪斯。而美國歌手泰勒絲剛結束「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），在巡演中負責她安危的其中一名隨扈，也在工作結束後悄悄動身，前往以色列。

報導稱，該名並未透露姓名的保鏢在前往美國工作之前其實是以色列國防軍的成員之一，而目前已經回到以色列的他則直言，「我無法袖手旁觀，看著家人在家園被屠殺或被活活燒死。」他甚至還呼籲其他以色列人，「不要袖手旁觀，不要什麼都不做，我們不能站在歷史錯誤的一邊。」