中國軍機再度挑釁加拿大軍機　兩機相距僅5公尺

中央社記者程愛芬溫哥華16日專電

中國戰鬥機再度騷擾在亞洲國際空域執行任務的加拿大軍機，兩機一度相距僅5公尺，加拿大軍方表示此舉非常不專業、具高度危險性。

加媒「環球新聞」（Global News）當時正在加拿大軍機上隨行採訪，目睹中國軍機以「咄咄逼人的方式」攔截一架加拿大軍機。

加拿大軍方當時正參與執行聯合國安理會對朝鮮制裁的「霓虹行動」任務 （Operation Neon）。

加軍少將賀德斯頓 （Iain Huddleston） 說：「他們咄咄逼人，在某種程度上我們認為這是不安全和不專業的。我們是在執行任務，這種攻擊性確實出乎意料，也是不必要的。」

在8個多小時的任務中，至少有2架不同的中國軍機攔截加拿大軍機，中國軍機距離加拿大軍機僅約5公尺。

加軍稱，雖然大部分攔截行為仍屬專業，但最後一架配備空對空導彈的中國軍機在近距離來回飛行，故意無視加拿大軍機。賀德斯頓對此非常擔心，他說：「此類互動的風險較高，我們希望盡可能避免。我們將這些事情記錄下來，交由外交部門來處理。」

中國軍機甚至還在加拿大軍機附近發射多枚照明彈。

賀德斯頓說：「第一次中國戰鬥機從我們的機翼旁發射了兩枚照明彈，這並不特別令人擔憂，因為戰鬥機很穩定，它遠離我們。但隨後飛行員報告說，中國戰鬥機又從飛機前部附近發射了照明彈，這種行為就非常令人擔憂，因為它很不安全。」

加軍此行任務是協助阻止非法船隻向北韓運輸石油，在當地水域上，加軍已發現一艘可疑船隻。

賀德斯頓說：「我們來這裡是執行聯合國的一項決議，不是針對中國人，不想發生任何不幸的傷亡事件。」他表示，加拿大軍方已用無線電告知中國飛行員此行目的，不清楚中國軍機為何要挑釁。

今年6月，加美船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺）。當時在加拿大軍艦採訪的「環球新聞」亦目睹這起險些相撞事件。

去年11月發生一起類似事件後，加拿大政府曾發布聲明：「在最近的霓虹行動中，加軍遭到了中國軍機的攔截。我們希望所有行動都應以安全和專業的方式進行，不要妨礙國際空域的合法行動。」

加軍於2022年6月曾對媒體表示，自2021年耶誕節以來，中國戰鬥機已對加拿大軍機進行大約60次攔截，其中超過20次是危險的。