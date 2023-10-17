南韓軍方證實：北韓火箭現身中東　哈瑪斯突襲「北韓恐下指導棋」

▲以色列軍方繳獲的哈瑪斯武器中出現疑似為北韓製的火箭發射器。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動突襲，發射5000枚以上的火箭彈。不過，先前一名軍事部落客卻在哈瑪斯上傳的影片發現，哈瑪斯疑似使用北韓（朝鮮）製造的武器。如今，南韓軍方證實，北韓確實向中東地區出口武器與彈藥，北韓甚至還「下指導棋」，訓練哈瑪斯突襲以色列時使用的戰術。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今日（17）在媒體說明會上表示，依照軍方從各方面上的分析，研判哈瑪斯與北韓之間在武器交易、戰術指導、作戰訓練等領域存在著直接與間接性的關聯，「北韓有可能靈活運用哈瑪斯所使用的攻擊戰術，將之作為奇襲南韓的攻擊手段」。

自從哈瑪斯7日突襲以色列以後，南韓聯合參謀本部便高度關注哈瑪斯的攻擊型態、戰術使用等，觀測和北韓是否存在著關聯性。針對武器貿易議題，南韓軍方一名關係人士表示，「媒體在報導中所提到的、哈瑪斯使用的反戰車F-7火箭推進榴彈，其實是北韓在對外出口火箭推進榴彈RPG-7時所使用的名稱。」

▲加薩地區哈瑪斯7日朝以色列發射大量火箭彈。（圖／路透）

南韓聯合參謀本部補充，「最近在以色列附近邊境地區所發現的北韓製122mm火箭炮，疑似為積極援助哈瑪斯的其他武裝團體以及哈瑪斯旗下其他武裝團體所使用，顯示出北韓正在積極向中東國家和武裝份子出口各種武器。」

南韓軍方分析哈瑪斯所使用的戰術後，發現其特點和北韓所提出的「非對稱攻擊」類似。其中包括：在休假日清晨發動突襲、透過大規模發射火箭泡使以色列的鐵穹防禦系統失靈、以及透過無人機攻擊摧毀敵方在隔離城牆所設置的通訊監視射擊系統後發動突襲。

南韓聯合參謀本部關係人士表示，「從以上特點來看，北韓有可能（向哈瑪斯）針對戰術下指導棋、或是協助哈瑪斯訓練。」

▲以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

另外，哈瑪斯武裝分子使用跳傘或滑翔翼等低成本方式，飛越加薩走廊與以色列之間的圍網，成功繞過以軍包括鐵穹和雷達在內的「高科技防空系統」，南韓軍方關係人士也認為，這恐怕是北韓傳授給哈瑪斯的戰術之一。

該名關係人士表示，「隨著2010年代中半我國（南韓）前線地區科學化警戒系統建構完成，北韓為了突破地面滲透作戰上的限制，於是使用跳傘等方式，強化空中滲透的作戰訓練。2016年12月，北韓甚至還對外公開了一場由金正恩所主導的訓練，藉由靈活運用跳傘突破南韓高科技防空系統的限制，達成滲透打擊青瓦台的目標。」

南韓軍方關係人士研判，未來北韓有極大的可能吸取哈瑪斯此次的作戰經驗，作為突襲南韓的戰術，因此南韓軍方必須居安思危、針對以巴衝突留下的教訓制定應對方案。