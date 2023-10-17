27歲女遭哈瑪斯綁架　冷血房東卻「催繳房租」：要把她東西處理掉

▲女子遭哈瑪斯綁架，目前下落不明。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

以巴7日爆發衝突，以色列27歲女子海曼(Inbar Hyman)當天是參加Supernova音樂祭的群眾之一，遭哈瑪斯成員攻擊後至今仍下落不明，然而親友卻收到房東的催繳通知，還威脅如果房租沒有照常繳交就要把她的所有物品處理掉。

哈瑪斯7日突擊以色列，在加薩邊境音樂祭造成260人死亡，上百人被綁架、失蹤，其中包含27歲女子海曼。與海曼同居在北部城市海法(Haifa)的男友諾姆(Noam Allon)表示，當他把女友失蹤的消息告訴房東時，房東不但不同情，還威脅他最好想辦法找新的室友幫忙付房租，如果付不出以色列謝克爾2500元（約台幣2萬多元）的話，就會把女友的物品清掉。

諾姆的父親莫迪(Mordi Allon)在網路上曝光房東與兒子的對話後，接受當地媒體採訪表示，「海曼和我兒子已經交往2年，他們在同一所學校學習，7日當天她和朋友參加音樂祭，並向需要的人提供幫助，然而房東只顧著收房租，即使知道她被綁架也完全不在乎」。

莫迪表示，房東除了催繳房租，還要求諾姆向海曼的家人要錢，「我今年52歲，活了這麼多年第一次遇到這種事情」。當地媒體連繫到房東，他卻反駁網路上指控，強調絕對沒有催繳房租，「我和所有傷心的父母一樣感到悲傷，希望他們的兒女能盡快回家」。

莫迪則強調，他們當然有能力付這筆錢給房東，目前已經聯繫律師，以確認海曼的所有物品不會被隨意丟棄，「我們現在有比對付惡劣房東更重要的事，我們需要讓海曼盡快回家」。親友當初是從網路上流傳影片發現海曼遭哈瑪斯綁架，正在尋找她的下落。