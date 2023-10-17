圖輯／以巴戰爭第10天　烽火之下「撕碎人心的瞬間」

▲受傷的巴勒斯坦平民前往加薩市希發醫院。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，境內逾1400人遭殘暴手段殺害，還有199人被挾持，該國隨即展開報復，對加薩地區猛烈空襲，造成逾2800名巴勒斯坦人身亡，並且預期進一步反攻。隨著戰火越演越烈，無辜百姓恐將持續承受烽火帶來的傷痛。以下整理出《美聯社》所拍攝的第一線照片。

在以色列南部、靠近加薩地區的邊境地帶，座落著許多集體農莊，7日卻逐一遭到哈瑪斯血腥攻擊。其中，雷伊姆（Re'im）的一場音樂節約260多人遭殺害，狂歡現場散落著損壞的汽車。約800人口的卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭屠村，目前尋獲至少200具遺體，其中包括被斬首的嬰幼兒。

不論是前所未有的單日死亡人數，或被占領城鎮與集體農莊流出的恐怖畫面，這場殘暴攻擊都引起國際深刻震驚。衝突爆發以來，以色列境內死亡數超過1400人，其中包括289名殉職官兵，在耶路撒冷舉辦的喪禮現場，家屬紛紛落淚哀悼。

以色列8日正式宣戰，對哈瑪斯控制的加薩地區展開猛烈空襲，並且實施全面封鎖，預計近期展開地面進攻，呼籲加薩230萬人口盡速撤離。不過，在缺乏資源、基礎設施低落的貧困當地，已有逾2800名巴勒斯坦人在砲火中喪生，大量傷患湧入加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital），面臨嚴峻的人道主義危機。

如今，雙方罹難人數突破4000人，戰火卻沒有停歇的跡象。評論人士指出，儘管以色列擁有軍事優勢，也獲得美國等西方政府支持，卻可能面臨物理及政治雙重風險。因為，哈瑪斯早已做好長期準備，在加薩挖出一套複雜的地下隧道系統，隨著更多巴勒斯坦平民被殺害，國際對於以色列的政治支持也可能下降。