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男出生邪教家庭長大才知「爸爸是教主」　有14個媽163個兄弟姊妹

男出生邪教家庭長大才知「爸爸是教主」　擁14個媽163個兄弟姊妹。（圖／翻攝自YouTube／Cults to Consciousness）

▲男子講述生長在邪教家庭的經歷。（圖／翻攝自YouTube／Cults to Consciousness）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州35歲男子史諾(Val Snow)在邪教家庭中長大，母親在該團體中一共生下12名孩子，他另外還有超過150多個同父異母的兄弟姊妹，從小遭教主父親金斯頓(John Daniel Kingston)的恐怖虐待。

35歲男子史諾近來接受Podcast節目Cults to Consciousness採訪，講述從小在邪教家庭生活的經歷，該團體不但崇尚一夫多妻制，為了保持「血統純正」還施行亂倫，使得他一共有14名母親與163個兄弟姊妹。身為教主的金斯頓，因為強迫一名16歲女兒嫁給他的兄弟，終於在1999年被判入獄。

史諾表示，他原本其實不知道教主金斯頓就是他的父親，直到妹妹先發現後他才知道，「我不常見到他，他每個月只會來我們家2次，除非他生我媽媽的氣，才會每個月都來，他的教養方式就是讓孩子產生恐懼，才能從恐懼中產生尊重與愛」。

史諾表示，他和教主父親不但不親近，還時常遭到對方虐待與處罰，但他十分敬愛生下他的母親，母親也多次幫助他逃脫父親的恐怖虐待，「除了虐待以外，我父親還會對我性虐待，他似乎很享受看到別人痛苦」。

史諾表示，他14歲就被迫離開學校，以便全職工作養家，所賺的錢全都得上繳給組織，「他們告訴你，外面的世界很可怕，如果政府知道你有錢，就會把你的錢奪走，所以他們才幫忙『保管』你的錢」，後來他在2011年終於逃離邪教團體，如今自己也在經營YouTube頻道，時常分享自己的故事。

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