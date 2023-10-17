21歲正妹被哈瑪斯抓走「想快點回家」　媽：求世界帶我的寶貝回家

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯16日釋出首支以色列人質影片，21歲以色列年輕女子米亞夏姆（Mia Schem）對著鏡頭以希伯來文稱，目前健康狀況良好，希望能盡快回家。如今她的母親也接受媒體採訪，公開表示，「我們求求世界把我的寶貝帶回家」。

綜合CNN、以色列時報等報導，米亞夏姆在哈瑪斯突襲入侵的7日這天，參加南部沙漠城鎮雷伊姆（Re'im）的音樂節，結果被武裝份子綁架。她在哈瑪斯公布的影片中提到，她的手臂受傷，被帶到加薩之後有得到醫療照護，接受3小時的手術。

▲夏姆確認遭哈瑪斯挾持。（圖／翻攝X，下同）

米亞夏姆也說，「我只要求能盡快回家，回到我的家人、父母、手足身邊，請盡快救我出去。」在她說話之際，影片畫面的背景聲音傳來砲火聲。

在看到這段影片之後，夏姆母親凱倫（Keren Scharf Schem）向CNN透露，「我們求求全世界把我的寶貝帶回家」。

當被問及是否有什麼話想告訴女兒時，凱倫表示，所有家人都在等她回家，希望她能堅強起來，也確信這個世界會盡全力帶她回家，「我們愛妳，我們正在等妳回來。我們也不會停下來，在妳回來之後，我們還會繼續直到所有200名人質都回家」。

這是哈瑪斯首次公布人質影片。以色列當局表示，相信有199名人質被關押在加薩地區。另據哈瑪斯一名代表的說法，加薩地帶至少有200人至250人被關押。