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搬家請乩童安神　女突「中邪」慘遭性侵！監控曝光：已百女受害

▲▼馬來西亞一名乩童到客戶家中做法事時，竟對女主人進行猥褻行為，等到事情被揭發後才向女子下跪認錯。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬來西亞一名乩童到客戶家中做法事時，竟對女主人進行猥褻行為，等到事情被揭發後才向女子下跪認錯。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞37歲的吳姓女商人今年9月搬家時，為了進行「安神」儀式，特別請來了58歲的乩童到家中做法事，豈料乩童到場後，見家中只有吳女一人，竟色心大起，對女子作出猥褻行為，導致吳女的心理健康嚴重受影響。

綜合當地媒體報導，吳女回憶事發當天，她聘請了一名來自巴冬的乩童到新家進行法事，同時也為新買的觀音佛像進行開光儀式。法事結束後，她為乩童拿水解渴，不料卻在不久後突然感覺混身乏力，好像中邪一樣失去了意識，直到男友撥電給她時才終於清醒。

吳女透露，她在恍惚之間感覺到有人拉扯她的手、裙子和內褲，並在她的胸前進行猥褻行為。然而，由於吳女當時正處於恍惚狀態、無法反抗，因此只能任由對方肆意妄為。

事後，吳女查看家中監控，才發現乩童竟趁她迷迷糊糊之際，對她施以性侵，於是吳女立即向男友揭發乩童的行為。吳女的男友分別在9月26日和27日，兩度要求乩童交代事發經過，而乩童也跪地懺悔道歉，同時承認他曾以推拿為由，對100多名女性進行非禮行為，其中還有5名受害者慘遭性侵。

吳女士表示，此事為她帶來了巨大的心靈創傷，使她夜不能寐，甚至多次自我傷害。她16日在地方政治人物的陪同下，向當地警方報案，並召開記者會揭露事件的詳細經過，希望避免更多人受害，同時也要求肇事者接受法律制裁，以維護公正和正義。

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