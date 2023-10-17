救護車上被宣布死亡！男數小時後在醫院「復活」　調查曝：第2次了

▲英國一名男子被宣布死亡後，居然在數小時後「復活」。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國近日再爆出一起醫療事故，一名男子13日在救護車上，被醫護人員宣布死亡，但他被送到達靈頓紀念醫院（Darlington Memorial Hospital）數小時後，居然在院內「突然復活」，嚇壞了不少人。

事後，東北救護車服務中心（NEAS）發布道歉聲明，而相關服務的醫療主管霍奇（Andrew Hodge）也表示，「我們得知此事後，立即就與患者家屬聯繫，並就此事展開全面調查。我們對此事為患者家屬造成的痛苦深感抱歉，但我們暫時還無法對此事作出任何置評。」

《每日郵報》指出，這已不是NEAS首次在判斷患者狀況時鬧烏龍了。幾個月前，NEAS就傳出有救護車的工作人員涉嫌「隱瞞醫療失誤，並在驗屍調查中隱瞞證據」。

調查舉以希爾頓（Shildon）17歲少女比德爾（Quinn Beadle）的例子，表示NEAS的急救人員在抵達比德爾家的第一時間，居然是直接宣布其死亡，而非嘗試為她進行心肺復甦。

領導調查的格里菲斯（Marianne Griffiths）指出，「這兩起事件都反映了NEAS在應對類似狀況時存在失誤。NEAS應公開承認失誤，並向相關家庭表達衷心的歉意。」