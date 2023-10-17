以軍佈局18年！豪砸18億打造「迷你加薩」　已做好反擊哈瑪斯準備

▲以色列18年前就將澤埃林軍事基地打造成迷你加薩，為對抗哈瑪斯做準備，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日對以色列發動空前規模突襲，除了向以色列發射數千枚火箭彈外，還從海陸空潛入以色列，促使以軍對加薩走廊展開致命反擊，並在16日宣布準備進入加薩地帶。事實上，以色列早在18年前就已計劃對抗加薩，甚至還打造了一個「迷你加薩」，為戰爭做準備。

據《每日郵報》等外媒報導，以色列位於南部尼格夫沙漠（Negev）的澤埃林軍事基地（Tze'elim）佔地約24萬平方公尺，但人們卻無法在任何地圖找到它的蹤影，因為這是以色列為了對戰哈瑪斯，2005年在美國幫助下，耗資4500萬英鎊（約新台幣18億元）精心打造的「城市戰爭訓練中心」。

澤埃林軍事基地可以容納2000名士兵，不少美歐軍隊也曾在當地訓練。這裡的地形與加薩激似，除了有600座廢棄建築與無數窄巷外，以色列還為了營造更真實的環境，在當地裝飾激進壁畫、支持哈瑪斯的標語，以及紀念被殺巴勒斯坦戰士的海報，人們甚至會聽見穆斯林的祈禱聲，因此以軍也將其稱為「迷你加薩」。

從外媒拍到的照片可見，距離加薩邊境約16公里的澤埃林軍事基地與加薩基本毫無差別。以色列士兵會分成2個小隊在城內進行演習。他們一部分人會戴上哈瑪斯的紅白格子圍巾，揮舞著AK-47突擊步槍，扮演敵方戰士，另一部分人則將模擬以軍在狹窄的城市環境作戰，為近距離戰鬥進行訓練。

過去，以色列每次和哈瑪斯爆發衝突時，就會被指責在人口密集的平民區過度使用武力，而以色列在16日宣布已做好地面進攻加薩的準備後，也讓外界擔憂加薩將爆發大規模死傷。對此，以軍表示，他們將套用在「迷你加薩」取得的經驗，盡一切努力不傷害平民，還指責哈瑪斯將平民當作「人肉盾牌」。