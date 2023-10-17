富商性侵殺害19女！還分屍煮人肉吃　高院竟「1理由」逆轉無罪

▲由於許多受害人的內臟都不翼而飛，且遺體都殘缺不齊，才發現富商及其僕人烹煮屍體食用。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

印度曾於2006年發生駭人聽聞的諾伊達（Noida）連環謀殺案，當時印度富豪商人潘德爾（Moninder Singh Pandher）與其僕人科利（Surinder Koli）被控涉嫌性侵、殺害19名女性，其中有多名受害者還未成年。雖然中間兩人一度被判處多個死刑，但昨（16）日印度最高法院，卻依「證據不足」逆轉改判2人無罪。

綜合印度媒體報導指出，整起事件發生於2004年至2006年之間，整起事件的爆發，主要是當地貧民窟的小孩一直不見，雖然當地村民、志願者，甚至是媒體都一直針對小孩的離奇失蹤而展開調查，但一直沒有明確的結果。一直到2006年12月，有村民在諾伊達第31區D5房屋後面，發現了2名失蹤女童的遺體，最終警方開始懷疑到科利身上。

▲富商潘德拉家產雄厚，在地方上相當有名，他的豪宅也被當地人稱為「恐怖豪宅」。（圖／達志／路透社）

之後科利雖然在第一時間就坦承性侵、殺害6名為成年少女與1名20歲的婦女。但警方其實早在發現2名女童的遺體後，就直接在附近的排水溝進行調查，最終在該處找尋到了19名受害者的遺體。但由於大都數的遺體都殘破不堪，當時警方就僅能將發現的屍塊進行排列，讓失蹤小孩的父母前來辨識。

後來科利一肩扛下所有罪刑，指稱所有被害人都是他用零食誘惑來的，在誘騙到女性後便對其實施數日的性侵、虐待，之後便將其殺害、肢解，由於許多受害人的內臟都不翼而飛，許多遺體都殘缺不齊，最終科利才坦承有烹煮屍體食用。

由於此案件實在太過血腥殘忍，因此在當時受到許多民眾的關注，而印度政府甚至為此成立了一個特別的調查委員會。而也因為發生多次小孩失蹤但卻不聞不問的關係，北方邦政府就以此停職2名警察局長、解雇6名警察。而潘德爾雖然也極力否認犯案，但警方最後在潘德爾的房間內發現大量兒童色情的照片、影片，因此認定這次多起連環殺人案，潘德爾也涉有重嫌。

最後，雖然印度中央調查局曾一度幫潘德爾做出無罪聲明，但是在2009年2月，加濟阿巴德的一個特別會議法院判處2人謀殺14歲少女的罪刑成立，並被判處死刑。由於印度採取一罪一罰的制度，之後潘德爾被判處1個死刑，但科利則被判處5次死刑。而原本要在2014年9月執行死刑，但當時印度最高法院將死刑執行日緩期，最後於2015年改判終身監禁。

19樁命案中，僅有12樁命案獲得起訴，但從2009年開始，與潘德爾有關的5樁命案，陸續改判或直接宣判為無罪。雖然在2017年7月，其中一起案件判決這對主僕死刑，2022年時，科利甚至又再度被判處死刑。

就當印度民眾認為這對惡魔主僕即將伏法之際，本（10）月16日印度阿拉哈巴德高等法院已缺乏直接證據，而且認定先前調查過程中「毫無直接證據就懷疑2人」為由，直接宣告2人無罪，一口氣推翻了之前的所有死刑判決。

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