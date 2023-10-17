正妹55分鐘內吃完「兩大盤炸雞」贏500萬　老闆反悔：給我吐出來

▲越南一名女孩參加當地速食餐廳的大胃王比賽，在55分鐘內完食。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合報導

越南當地一間以炸雞聞名的速食餐廳連鎖品牌舉辦促銷活動，若前來參加的顧客能夠在90分鐘內吃完兩大盤炸雞，將可贏得500萬越南盾（約新台幣6538元）的獎金，豈料一名瘦弱的小女孩輕易完成挑戰後，該間餐廳老闆竟然閒言閒語表示後悔，要求小女孩「吐出來」，離譜的行徑引發網友熱議。

根據泰媒《The Thaiger》、《Sanook》，許多餐廳可能在開幕不久後便會推出一系列的促銷或遊戲活動吸引買氣，包括讓參與遊戲或挑戰的顧客們在限定時間內吃完超巨大的份量，以贏得獎金或免費餐點，這也能突顯出顧客們對於餐廳商品的熱愛，儘管短期的促銷活動可以取得成效，但恐怕會因為業者「反悔」而出現反效果，公信力一落千丈。

越南當地一間連鎖炸雞速食餐廳便傳出離譜的故事，從社群短影音平台Titok上的影片可以看到，一名身穿粉紅色短袖上衣的瘦弱女孩，她最後依照挑戰活動的要求，果然在55分鐘內吃完兩大盤炸雞，贏得了500萬越南盾的獎金。

▲女孩成功在55分鐘內吃完兩大盤炸雞，然而老闆給500萬越南盾獎金時卻心不甘情不願。（圖／翻攝自TikTok）

豈料此時，餐廳老闆卻開始面露難色，他坐在女孩的旁邊不自在地笑著，且一臉嚴肅地不停出言抱怨，「今天餐廳賺取的利潤、電費、水費、雞肉成本、員工費用......通通都要拿出來作為獎金了。」

此時，餐廳老闆吐出令人難以置信的金句，「現在唯一的辦法，就是讓她把所有東西從肚子裡給我吐出來！」

該間餐廳將比賽影片上傳至官方的TikTok帳號，豈料卻引發網友們的負面評論，「老闆根本玩不起、輸不起」、「我不覺得這支影片很有趣」、「比賽規則也是你們自己訂的，如今參賽者贏了，你卻出言抱怨、拒絕接受？」