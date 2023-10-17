哈瑪斯突襲指揮官陣亡！以色列女兵「穿睡衣」　消滅22哈瑪斯保基地

▲以色列女突擊隊尤瓦爾上尉穿睡衣直接持槍掃射進犯的哈瑪斯恐怖分子。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，面對許多平民遭到俘虜虐殺，以國軍隊也不得不展開血腥報復，針對加薩走廊實施封鎖與空襲。以巴衝突加劇，一名以色列女兵表現相當出色，她竟然身穿睡衣指揮部隊作戰，在一陣朦朧睡意之下消滅哈瑪斯22名恐怖分子。

綜合外媒報導，以色列一名曾在哈佛大學甘迺迪學院取得公共政策碩士、主修反恐的網友「Yael Bar tur」在社群平台X（前稱推特）分享一名以色列女兵的英勇事蹟，她表示該名英勇善戰的女兵是尤瓦爾（Yuval Dweck）上尉，隸屬於以色列國防軍第933納哈爾步兵旅，本身是該部隊的連長和指揮官。

This is Captain Yuval, an infantry commander in the Nahal Brigade. On Saturday morning, as soon as she heard about the horrors taking place, she ran out of her home with her gun in her pajamas.



She reports there were dead bodies all over the road, and that at some point, a… pic.twitter.com/qYnl0sqP2F — Yael Bar tur (@yaelbt) October 14, 2023

7日上午是哈瑪斯恐怖份分子入侵、襲擊以色列的第一天，尤瓦爾早起後一聽聞國家慘遭哈瑪斯入侵的消息，便在睡眼惺忪、還穿著睡衣之下，立刻拿槍從家裡奪門而出，迅速瞄準騎摩托車向她駛來的哈瑪斯恐怖分子，在把一整個彈匣的子彈用光後，終於打死2名哈瑪斯。

面對如此危急的事態，尤瓦爾緊急撥打電話給她的上司斯坦柏格上校（Colonel Steinberg），然而卻得知斯坦柏格遭到哈瑪斯殺害的消息，於是她只好試圖聯繫其他指揮官，但卻始終無法和對方取得聯繫。

Captain and commander of one of the companies of the 933rd Nahal Infantry Brigade of the Israel Defense Forces, Yuval Dweck.



On the first day of the invasion, she entered the battle while still in her pajamas and with only a pistol, eliminating two militants. She did not… pic.twitter.com/r18KWrHqD2 — Slava (@Heroiam_Slava) October 14, 2023

尤瓦爾並沒有因此退縮！她反而找到羅恩（Ron Fabian）上尉，在自己所屬部隊的旅指揮部聯繫被切斷的情況下，和對方在附近的朋友住處組建臨時戰地總部，同時指揮地面突擊部隊和戰鬥機作戰，他們也瞄準哈瑪斯的直升機，殺死22名哈瑪斯武裝分子。

尤瓦爾英勇善戰獲得網友留言讚賞，「這才能稱作是真正的英雄，願意冒著生命危險幫助別人」、「這就是英雄、這就是軍人本色啊」、「我超愛這則故事：穿睡衣的以色列女突擊隊在吃早餐前X掉無數名哈瑪斯」、「尤瓦爾上尉和羅恩上尉是無畏的戰士，願上帝保佑他們和以色列國防軍」、「毫不憐憫地摧毀邪惡的哈瑪斯」。