哈瑪斯突襲指揮官陣亡！以色列女兵「穿睡衣」　消滅22哈瑪斯保基地

▲以色列女突擊隊尤瓦爾上尉穿睡衣直接持槍掃射進犯的哈瑪斯恐怖分子。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列,面對許多平民遭到俘虜虐殺,以國軍隊也不得不展開血腥報復,針對加薩走廊實施封鎖與空襲。以巴衝突加劇,一名以色列女兵表現相當出色,她竟然身穿睡衣指揮部隊作戰,在一陣朦朧睡意之下消滅哈瑪斯22名恐怖分子。

綜合外媒報導,以色列一名曾在哈佛大學甘迺迪學院取得公共政策碩士、主修反恐的網友「Yael Bar tur」在社群平台X(前稱推特)分享一名以色列女兵的英勇事蹟,她表示該名英勇善戰的女兵是尤瓦爾(Yuval Dweck)上尉,隸屬於以色列國防軍第933納哈爾步兵旅,本身是該部隊的連長和指揮官。

This is Captain Yuval, an infantry commander in the Nahal Brigade. On Saturday morning, as soon as she heard about the horrors taking place, she ran out of her home with her gun in her pajamas.



She reports there were dead bodies all over the road, and that at some point, a… pic.twitter.com/qYnl0sqP2F