政府包機、包船協助撤離　近1千美國公民離開以色列

▲美國公民在以色列北部城市海法市等待登船撤離至賽普勒斯。（圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

美國國務院16日表示，已有近1000名美國公民透過政府包機、包船及其他交通工具，離開以色列前往歐洲，本周將繼續資助包機協助撤離。

根據《路透社》報導，美國國務院表示，已安排超過4000座位協助美國公民及其親屬離開以色列，包括空中及海上交通工具。其中，從特拉維夫（Tel Aviv）飛往雅典（Athens）的航班將至少維持到19日。國務院補充，「會密切關注美國公民離開以色列的需求。」

據悉，持有美國護照、且住在以色列的人數「數以萬計」，其中已有29人死於哈瑪斯的攻擊，另有15人至今下落不明，被認為已遭挾持。美國政府16日安排船隻到以色列北部港口海法（Haifa），將部分美國公民載往地中海島國賽普勒斯（Cyprus），再循其他方式返國。目前已有超過3000名美國人通知國務院，他們以各種方式成功離開以色列和約旦河西岸（West Bank）。

▲美國公民在海法搭乘政府船隻離開以色列。（圖／路透）



此外，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州與一個非營利組織合作包機，已協助超過270名美國公民撤離以色列，並補充本周計畫提供更多航班。

以巴衝突爆發後，美國聯合航空（UAL.O）、達美航空（DAL.N）、美國航空（AAL.O）皆暫停飛往以色列的直航航班，導致政府收到上萬則離開以色列的援助請求。30多名美國議員已致函這3家航空公司的執行長，呼籲他們盡快恢復對特拉維夫的航班。