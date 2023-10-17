以色列女兵遭集體處決！躲藏失敗痛苦慘叫　哈瑪斯近距離血腥槍殺

▲以色列救援組織稱，哈瑪斯槍手近距離開槍處決以色列女兵。（圖／翻攝Telegram，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯血腥屠殺的新畫面曝光，武裝分子朝以色列邊境哨所一處空間投擲手榴彈，然而這裡其實是多名以色列女兵躲藏之處，她們儘管在遇襲之後躲入桌下蜷縮著，但還是被發現，遭到近距離射殺處決。

綜合太陽報、每日郵報報導，這段影片據信是哈瑪斯武裝成員隨身攝影機所拍攝到的畫面，哈瑪斯槍手攻擊這處空間有多名以色列女兵，在朝黑暗空間投擲手榴彈之後，女兵痛苦恐懼吼叫，武裝分子整群湧入房間內，持槍把她們包圍。

武裝份子靠近女兵躲藏之處，拉開椅子，近距離開槍處決多名女兵。

在哈瑪斯展開這場突襲之後，第一批趕到現場的以色列救援組織「南方第一救援隊」（South First Responders）表示，這就是哈瑪斯戰爭罪的鐵證，武裝分子沒有按照國際法把士兵俘虜，而是選擇當場槍決，儘管公開影片是個艱難決定，但必須讓全世界知道攻擊以色列的恐怖分子殘暴行徑。

南方第一救援隊與其他以色列安全、救援團隊來到加薩周邊城鎮街道，發現更多遺體。以色列官員稱，自10月7日以來，至少有1400多名士兵在哈瑪斯突襲行動之下喪生。以色列軍方則是選擇空襲轟炸加薩反擊，截至16日上午，加薩地區已有2750名巴勒斯坦人喪命。

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