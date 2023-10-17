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6000巴國囚犯換199以色列人質！哈瑪斯獅子大開口　要以國監獄放人

▲▼ 以色列空襲加薩地區。圖為加薩市。（圖／路透）

▲以色列持續空襲加薩地區。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯一名官員要求以色列當局釋放關押在監獄內的6000名巴勒斯坦囚犯，藉此換取被綁架至加薩地區的以色列人質。根據以色列軍方最新公告，有199名人質被哈瑪斯關押在加薩地區，而這比先前預估的所有數字都還高。

根據《天空新聞網》報導，哈瑪斯一名官員向以色列喊話，要求釋放目前被關在以色列監獄的6000名巴勒斯坦男女，以作為交換人質的條件。哈瑪斯僑民（海外猶太人）辦公室負責人梅莎爾（Khaled Meshaal）表示，人質同時包含以色列國防軍加薩分部的高級軍官。以色列國防軍加薩分部主要負責在加薩地區巡邏。

▲▼ 以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，哈瑪斯政治與國際關係負責人納伊姆博士（Dr Basem Naim）也直言，「在這種猛烈的轟炸下，我不知道有多少人質還活著，因為通訊完全被切斷了。」他強調，哈瑪斯只會在以色列停止對「巴勒斯坦人民的侵略」後，才會釋放平民人質。

納伊姆博士說，「我希望在侵略結束時，還有人質活著。哈瑪斯旗下的卡桑旅才剛宣布，有9名人質在以色列的空襲中喪生。3天前還有13人被殺，其中包含4名外國人。」

根據以色列軍方16日的最新聲明，被哈瑪斯綁架至加薩地區的以色列人質有199人，超過先前的預估數字。

自從哈瑪斯7日突襲以色列後，以國8日正式宣布開戰，前後對加薩發動多波空襲，並且在10日要求加薩北部110萬人在24小時內撤離。以軍更在數日前開始集結於以巴邊境。據悉，不只以巴邊境，以色列開始對加薩進入埃及的拉法邊境發動突襲。

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