屍體緊緊相擁！一家五口遭哈瑪斯殘殺　以色列滅門血案

▲阿維夫一家五口遭哈瑪斯滅門。（圖／Facebook／Rachel Elior，下同）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯突襲以色列南部，並以殘暴手段屠殺上百名無辜平民，如今又傳出有以色列家庭遭武裝分子「滅門」。當被人發現時，受害的一家五口已經沒有生命氣息，5人的屍體緊緊相擁躺在床上。據悉，死亡的一家人原本生活在美國波士頓，數年前才搬回以色列。

根據《紐約郵報》報導，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日派出千名武裝分子穿越以色列南部與加薩走廊的邊界，並展開大規模的殘殺、綁架行動。根據負責替受害者驗屍的以色列軍隊法醫表示，許多屍體都出現遭虐待、性侵的痕跡，部分罹難者的屍體更因為殘破不堪導致難以辨別身分。

54歲的丈夫阿維夫（Aviv Kutz）是一間顧問公司的副主任，同時也在務農，而他49歲的妻子利夫納特（Livnat）則是一名平面設計師。兩人共同育有3名孩子，分別是19歲的女兒羅特姆（Rotem）以及2名17歲的兒子約納坦（Yonatan）、伊夫塔赫（Yiftach）。

阿維夫一家五口在哈瑪斯入侵以色列時，慘遭武裝分子闖入家中殺害，5人慘死於位在卡法阿札的家中。當5人被發現時，屍體還緊緊地擁抱在一起，並躺在床上，令人心痛。

孩子的阿姨撒拉瑪（Adi Levy Salama）表示，「他們一家五口被殺害的那天，我原本還要去看望他們。」據悉，阿維夫一家五口原本在美國波士頓生活，數年前才返回以色列。

大女兒羅特姆是一名女兵，在以色列國防軍負責訓練新兵，約納坦與伊夫塔赫則是在以色列中部城市特拉維夫市附近的寄宿學校上學。撒拉瑪難過地說，「他們都是了不起的孩子，有著強大的心，原本還有很長一段路要走。」