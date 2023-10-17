肯亞無照律師「26場官司全勝」　前州長力挺：攻擊他的都白痴

▲無照律師姆文達贏了26場官司。（圖／翻攝Brian Mwend推特）

圖文／CTWANT

肯亞一名律師打贏了26場官司，但他沒有律師證，現在被警方拘留，此消息也引發該國廣泛討論，而爭議滿滿的他，得到前州長支持，前州長開嗆，攻擊他的人都是白痴。

據《NDTV》報導，假律師姆文達（Brian Mwenda）在肯亞高等法院當辯護律師，打贏了26場官司， 他都把自己塑造成一名合格律師，直到現在被捕，他的能力才被法官質疑。肯亞律師協會內羅畢分會在X上發文，他們已通知所有會員跟大眾，姆文達不是合格的辯護律師，目前他將接受進一步調查。

肯亞律師協會表示，姆文達非法登入了網站，竄改一個跟他姓名對應的帳號和訊息，也上傳了自己的照片，申請了執業證書，滲透肯亞法律界。他們強調，姆文達冒用的另一個身分，名為恩特維加（Brian Mwenda Ntwiga），而本尊因為發現他無法登入，此事件才曝光。

據《BBC》報導，該案件引起肯亞社會關注，從憤怒到好笑都有。儘管肯亞律師協會和檢察長譴責他，但姆文達還是有支持者。肯亞中央工會組織大讚，姆文達是才華橫溢的年輕人，沒有透過傳統資格考取得成功。

肯亞首都奈羅比前州長桑科（Mike Sonko）也挺姆文達，桑科在Ｘ上貼了一段影片，他跟姆文達站在一起。姆文達表示，他想向支持他且為他祈禱的人表達感謝，希望能消除誤解，「我會證明自己的清白，提供自己的背景資料。」

曾被控販毒和洗錢的桑科強調，那些攻擊姆文達的人都是白痴，他又沒殺人也不是恐怖分子。對此，肯亞檢察長說，姆文達會被起訴，他已指示國家警察總局加快調查進度，而這案件不是第一起，肯亞高等法院的假律師案件有增加趨勢。

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