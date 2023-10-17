靠特斯拉逃過哈瑪斯追殺　他曝車身上百彈孔「還飆到時速180」

▲以色列一名男子宣稱，他靠著特斯拉逃過哈瑪斯追殺。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯攻擊，南部多個社區或集體農莊慘遭血洗。一位署名「C」的居民透露，他當時駕駛特斯拉Model 3（Tesla Model 3），成功逃離恐怖份子追殺，儘管車身中了100多槍，卻仍能正常行駛，甚至飆到時速112英里（約時速180公里）左右。

C住在以色列南部的集體農莊梅法西姆（Mefalsim），是當地緊急小組成員，在哈瑪斯發動攻擊後，立刻接獲電話，要前往集合點，儘管他的Apple Watch已被彈片弄壞，仍立刻坐進特斯拉出發。

途中，C卻不巧遇上約15名的哈瑪斯，逾530匹馬力的特斯拉與一輛Toyota卡車，隨即展開追逐槍戰。他回憶，恐怖份子手持步槍及機關槍猛烈開火，但可能不知道這是一輛電動車，於是朝向「不存在的引擎」發射，隨後又瞄準車尾，試圖點燃「不存在的油箱」。

▲C身上多處槍傷，特斯拉也被開了100多槍。照片經過黑白處理。



C表示，儘管他的車身與輪胎都中彈，卻仍能繼續高速行駛，甚至一度飆破時速112英里，「他們開槍打中我的輪胎，但即使在這種情況下，特斯拉的加速依然很驚人」，儘管輪胎扁了，「全輪驅動也設法讓我保持開在道路上。」

C抵達醫院時，手、雙腿、顱骨都有槍傷，還被彈片擊中，幸好及時獲得治療，才能活著講述這段驚險故事。他透露，特斯拉車身佈滿約100個彈孔，擋風玻璃破裂，一些輪胎被磨到只剩下鋼圈，「沒有一個部位沒有挨過子彈」，但未發生電池過熱問題，「如果你踩下踏板，它還是可以行駛，但在我看來，我應該已經要考慮下一輛特斯拉了。」

這段故事被以色列自由黨（Freedom Party）領袖阿爾珀（Gilad Alper）發布在社群媒體X後，引發網友及車迷的熱議。對此，特斯拉首席執行長（CEO）馬斯克（Elon Musk）也回應，他對於C能夠從這場恐怖事件存活下來感到寬慰，「很高興他撐過來了！」