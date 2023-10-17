以色列將反攻加薩！　伊朗警告可能發動「先制攻擊」

▲伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列預計反攻加薩地區，而伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）16日表示，未來幾小時，抵抗陣線可能採取「先發制人的行動」，以色列不被允許在加薩走廊（Gaza Strip）採取行動，而不面臨後果。

艾密拉多拉安向伊朗國家電視台說，「抵抗陣線能夠與敵人（以色列）進行長期戰爭…在未來幾小時，我們可以預期抵抗陣線採取先發制人的行動。」不過，他沒有說明詳情。

密拉多拉安指出，抵抗陣線不允許以色列在加薩採取任何行動，「所有選項都是開放的」，大家不能對於加薩人民遭遇的戰爭罪行漠不關心。

《路透社》寫道，自從1979年革命、伊朗神權政府上台以來，支持巴勒斯坦志業一直是該國重要支柱，也是這個什葉派國家將自己塑造為「穆斯林世界領袖」的一種方式，也向控制加薩走廊的哈瑪斯，提供道德及財務支持。

16日稍早，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）聲稱，儘管德黑蘭支持巴勒斯坦志業，但反以色列抵抗陣線會自行做出獨立決定。上周，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，德黑蘭並未參與哈瑪斯對以色列的攻擊，但大力稱讚以色列發生「無法挽回的」軍事及情報失敗。