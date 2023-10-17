突發燒流鼻涕！13月男嬰「敗血症截肢」...有5症狀快就醫：恐丟命

▲澳洲一名男嬰出現流鼻涕症狀，以為很正常，卻是感染A型鏈球菌。（圖／翻攝自Jessica Lines IG）

圖文／CTWANT

家中有小朋友，一定要特別留意健康狀況，可能因為一個疏忽就導致嚴重後果。澳洲一名男嬰在13個月大時，某天醒來開始流鼻涕，但父母沒有太擔心，沒想到手和小腿出現嚴重血栓，為了保命不得不截肢，原來是感染A型鏈球菌。

根據《ABC新聞》報導，瑞恩（RyanLines）在1年前，醒來時流鼻涕，但看起來和平常一樣，結果下午開始發燒，變得癱軟無力，也不再吵鬧，而且小便次數減少，父母帶他去醫院，檢查被告知是因為正在長牙，或感染了病毒，但隔天情況依舊沒有好轉，決定搭飛機前往最近的城市，「因為兒子的身體衰弱得太快」。

檢查顯示，瑞恩感染A型鏈球菌，出現敗血性休克，手和小腿出現血栓，造成組織壞死，為了活命只能捨棄雙腿和部分手指，後來甚至心臟驟停，幸好在接受心肺復甦後活了過來。媽媽潔西卡（Jessica Lines）坦言，原本以為只是單純的流鼻涕和喉嚨痛，卻發展到嚴重的地步。

瑞恩接受多次手術，如今已經快要2歲，他必須依靠義肢行動，有時候也得坐輪椅，等半年後回診，針對腿進行X光檢查，評估哪些部分骨頭要切掉，他的家人還收到13萬美元的捐款，以幫助他度過困難。

瑞恩的父母提醒家長，要相信自己的直覺。NHS（國民保健署）指出，如果發覺孩子有任何不對勁，出現相關症狀，應該立刻就醫，尋求協助。

1、孩子身體不舒服，而且情況越來越糟。

2、孩子的餵食或進食量比正常情況少得多。

3、孩子的小便比平常少，或出現脫水跡象。

4、孩子未滿3個月，體溫為38度；或是3～6個月大，體溫為39度或更高。

5、孩子非常疲倦或煩躁。

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