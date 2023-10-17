加薩淪露天煉獄！以軍空襲殺死31人道救護員　醫院斷電瀕臨崩潰

▲加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，以國軍隊旋即針對加薩走廊進行多次空襲、封鎖加薩走廊，並切斷水電與物資等一切供應，導致當地淪為「大型露天地獄」。如今，31名人道救護人員因為以軍的空襲而不幸喪命。聯合國透露，加薩走廊的醫院即將瀕臨崩潰，數千名病患危在旦夕。

根據《CNN》，聯合國人道事務協調聽（OCHA）在一份聲明指出，以色列軍隊16日在加薩走廊的空襲行動，導致7名民事防護人員（civil defense）死亡，因此在加薩走廊執勤的人道主義工作者中，罹難者數已經攀升至31人。

該份聲明強調，如今因為以色列當局實施全面封鎖，導致加薩走廊「全面停電」已經邁入第6天，聲明警告此舉將會對加薩走廊的醫療系統造成嚴重影響，「當地醫院處於崩潰邊緣，因為用於運行備用發電機的燃料儲備幾乎完全耗盡，危及數千名病患的性命。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）稍早表示，僅僅在一周的時間以內，至少有高達100萬人被迫離開家園，至少有40萬名民眾流離失所，躲在加薩走廊境內的聯合國學校或建築物內避難。

與此同時，聯合國兒童基金會所領導的WASH小組警告，一旦拒絕將水、燃料運進加薩走廊，則加薩走廊的人口將面臨「死亡或傳染疾病爆發」的危險，等於是存亡迫在眉睫。

加薩走廊政府的媒體辦公室警告，「加薩正處於『真正饑荒』的邊緣，因為商店裡的商品已經售罄，不過卻沒有原住到流離失所的人手中。」

儘管以色列總理納坦雅胡的辦公室15日聲稱，以色列已經恢復加薩走廊南部的用水供應；不過，加薩走廊水務局局長卻於隔天表達異議。