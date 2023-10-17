穆斯林喊「真主至大」槍殺2瑞典男　為巴勒斯坦裔男童復仇

▲比利時布魯塞爾16日晚間發生恐怖攻擊事件。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列後，中東地區緊張局勢再度升級，且即將引發各宗教之間的對抗與衝突。繼美國芝加哥一名年僅6歲的巴勒斯坦裔男童慘遭白人男性持刀殺害後，比利時首都布魯塞爾再度傳出類似恐怖攻擊事件，一名自稱ISIS成員的穆斯林男子開槍殺死2名瑞典人。

根據《每日郵報》，比利時布魯塞爾於當地時間16日晚間發生以瑞典公民為目標的恐怖攻擊事件，行兇地點位於足球賽所進行的體育場附近，一名身穿橘衣的穆斯林男子喊出「真主至大」後，竟然對著四周開槍掃射，導致2名瑞典人慘死、另一名計程車司機受傷，該名槍手見受害者倒地後，竟還上前補槍。

儘管目前該名穆斯林兇嫌仍在逃亡當中，不過臉書上一名署名為Slayem Slouma的網友卻貼出該名兇嫌進行槍殺的影片，聲稱穆斯林男子的行動是為了替前一天在芝加哥慘死的6歲巴勒斯坦裔男童復仇。

據悉，美國芝加哥71歲男子庫茲巴（Joseph Czuba）其實是該名巴勒斯坦裔男童母子檔的房東，在接獲以色列慘遭哈瑪斯突襲的新聞後，怒氣攻心的他竟然前往母子檔的住處敲門，狂砍該名6歲男童26刀，導致對方重傷身亡，期間還不斷大喊「你們穆斯林必須死」。

報導分析，自從以色列與加薩走廊之間的衝突愈演愈烈以後，歐美各地已經發生針對宗教信仰、族群議題的恐怖攻擊，引發各國憂心忡忡，擔心互相報復的死亡輪迴與隨時引爆的恐怖攻擊是否成形。