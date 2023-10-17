BBC證實以軍轟炸唯一出口！　加薩數萬人擠滿埃及邊界求放行

???????????????? Israel has gone AGAINST their word and bombed the Rafah crossing (again), preventing humanitarian aid from entering Gaza. pic.twitter.com/8F0jGp7Ago — Jackson Hinkle ???????? (@jacksonhinklle) October 16, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

以巴衝突延燒，加薩走廊接壤埃及的拉法（Rafah）邊境關卡，成為數以萬計迫切逃離加薩的人民的唯一希望，然而聯合國表示目前談判未取得實質進展，開羅當局指控以色列「不合作」。英媒分析影片證實，以色列確實轟炸了拉法。

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾聚集在拉法過境點，期盼能離開加薩地區。（圖／路透）

加薩邊境與埃及接壤的拉法傳出爆炸，爆炸影片由埃及方面的邊境監視錄影器拍下，並由埃及媒體《開羅新聞》率先報導。影片顯示，爆炸精準擊中加薩邊境，震波之強烈，震歪了錄影鏡頭，大量塵土飛散四周，而根據BBC分析影片，證實是由以色列軍方進行轟炸。

美國國務卿布林肯16日抵達以色列，是一周內二度造訪，他在中東地區6個阿拉伯國家間穿針引線，試圖磋商讓埃及重新開放拉法關卡，並允許人道救援物資進入加薩，同時撤離持有外國護照的人民。

▼數萬人困在拉法過境點，仍無法進入埃及。（圖／達志影像／美聯社）

拉法過境點位在埃及西奈半島與加薩之間的邊界上，是唯一一個進入非以色列控制地區的過境點，也是民眾離開當地、運送物資入內的地方，但在過去一周的大部分時間裡，拉法過境點始終處於關閉狀態。

聯合國一支人道主義小組正在拉法過境點的埃及一側等待，希望能取得允許向加薩地區運送救援物資。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，團隊已針對可能開放的人道主義走廊做好準備。

此前路透社報導，埃及2名安全人士透露，美國、以色列與埃及已同意加薩南部停火，不過以色列總理納坦雅胡辦公司16日上午發布的簡短聲明，「否認」該項消息，強調加薩地區目前沒有停火。