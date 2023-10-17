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普丁：俄羅斯準備透過「外交手段」　協助以色列解決衝突

▲▼俄羅斯總統普丁和以色列、巴勒斯坦、伊朗、埃及等國領導人通話，談及以巴衝突。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁和以色列、巴勒斯坦、伊朗、埃及等國領導人通話，談及以巴衝突。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列後，中東地區再度陷入緊張局勢，衝突一觸即發。對此，俄羅斯總統普丁先後和以色列等國的領導人進行通話，他向以色列總理納坦雅胡承諾，莫斯科準備透過「外交手段」協助以和平手段解決衝突。

根據《CNN》、《俄羅斯衛星通訊社》，俄羅斯克里姆林宮表示，總統普丁於當地時間16日陸續和以色列、巴勒斯坦權力機構、敘利亞、伊朗、埃及等國的領導人進行通話。其中，普丁向納坦雅胡表示，俄羅斯已經準備好透過外交手段，協助和平結束以巴衝突。

克里姆林宮在聲明中表示，「我們已經確認，準備好繼續展開有目的的工作，以求結束以巴對抗，並透過政治和外交手段，協助以和平方式解決。」

克里姆林宮稱，普丁在通話時強調「加薩走廊人道主義缺乏的嚴重性」，他向納坦雅胡表示解除針對加薩走廊封鎖的必要性，以求更便利運送食品、藥品和其他重要救援物資，協助局勢正常化、防止暴力進一步升級。

《耶路撒冷郵報》、《基輔獨立報》指出，普丁在通話時「強烈譴責」任何針對平民的暴力行為，其中更將批評的焦點聚集在以色列上，甚至將以色列軍隊的「暴行」和納粹德國做比較。

納坦雅胡則向普丁明確表示，「在哈瑪斯被摧毀之前，以色列『不會停止』任何在加薩走廊的行動。」

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