哈瑪斯稱挾持250名人質　22人被以色列空襲炸死

▲以巴衝突持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈瑪斯分支卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）發言人歐達達（Abu Odaida）表示，哈瑪斯在7日的大規模攻擊中挾持了至少200名至250名人質，其中22人死於以色列空襲。

CNN報導，歐達達16日在影音聲明中表示，卡薩姆旅握有200名人質，剩餘人質則被加薩其他武裝部隊挾持。他說無法確認實際倖存人質的數量，原因是以色列頻繁的空襲。

歐達達聲稱在加薩的22名人質因以色列空襲而死，包括一名以色列藝術家，於上周六（14日）身亡；以色列軍方16日稍早表示，至少199名人質被挾持在加薩。CNN無法獨立查核雙方的說法。

▲以色列空襲加薩地區。（圖為加薩市／路透）

對於外界期盼釋放人質，歐達達僅說當「機會浮現時」，卡薩姆旅才會開始釋放挾持的外國籍人質，而在被挾持期間，該旅將「致力於保護人質」。他同時也警告若有任何外國籍公民效力於以色列軍隊，將會被視為「直接敵人」。

與此同時，哈瑪斯流亡前領袖馬沙勒（Khaled Meshaal）聲稱，哈瑪斯掌握的人質數量「相當充足」，包括以色列國防軍加薩部隊的多名高階軍官，足以讓他們換回被囚禁在以色列監牢裡的數千名巴勒斯坦人，而哈瑪斯此役的目標就是要挾持以色列官兵以換回巴勒斯坦人民。

官兵俘虜歸為一類，以色列公民與外國公民歸於另一類，馬沙勒表示，哈瑪斯領導層將會依據《國際法》與《人道主義法》對待人質。