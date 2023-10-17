震懾伊朗！　美軍2000人「快速反應部隊」赴以色列海域

▲美國航母戰鬥群福特號已經抵達地中海東岸。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日突襲以色列後，中東緊張局勢升級，以色列軍隊封鎖加薩走廊，隨時展開地面戰攻勢。而為維持在中東的影響力，美國繼先前陸續派出2艘航空母艦前往地中海東岸後，一名美國國防部官員透露，一支由2000名海軍陸戰隊組成的快速反應部隊，正前往以色列海域。

根據《CNN》，美國國防部一名熟悉內部計劃的官員稍早透露，一支由2000名兵力組成的美國海軍陸戰快速反應部隊正在前往以色列海岸附近的水域，美方正計畫讓愈來愈多的軍艦和部隊向以色列集結，透過此手段向伊朗發出震懾訊息，防止加薩走廊和以色列之間的戰爭演變為一場中東地區的衝突。

報導分析，此時正值美國軍方加強其在中東影響力的時機點，包括向地中海東岸派遣第2艘航空母艦，並向該地區派遣空軍戰鬥機。

該名官員並未具體說明此支海軍陸戰快速反應部隊將前往何處，但這支部隊可能會駐留在以色列南部海岸外的紅海，使美國軍隊能夠靠近以色列的兩條海岸線。

《國會山報》、《華爾街日報》指出，美國國防部長奧斯汀先前已下令部分美軍準備部署，約有2000名兵力從各個軍種中選出，準備前往以色列提供諮詢和醫療協助等後勤支援，這些兵力來自於目前美軍駐紮在中東或歐洲附近的部隊；不過，官員並未透露具體的軍種名稱、也未透露具體的部署地點，強調不會執行戰鬥任務。

美國國防部官員表示，此一命令並非意味著這些部隊一定會部署至前線，也並非意味如果該支部隊真的前往以色列，是否會負責執行戰鬥任務；不過官員們強調，奧斯汀做出決定的舉動縮短了軍隊部署所耗費的時間。