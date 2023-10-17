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Uber執行長親當司機送餐載客！　自揭公司內幕：差點沒命

▲Uber CEO科斯洛沙希將公司轉虧為盈。（圖／翻攝X「@MorningBrew」）

▲Uber CEO科斯洛沙希多年來致力改善公司體質。（圖／翻攝X「@MorningBrew」）

記者張靖榕／綜合外電報導

國內外送平台外送員待遇時常受到關注，國外也有不少討論，就連Uber執行長也感到公司「迫切需要改變」，公司對待外送員如同垃圾一般，也導致外送服務缺乏品質，因此他親自體驗載客與送餐，讓他「差點丟了小命」，也讓他體認到公司長期忽略了司機的體驗。

《財星》（FORTUNE）報導，Uber CEO科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）9月在一場會談上，與福特（FORD）CEO法爾利（Jim Farley）對談，他2017年上任時，Uber正處於巨大的危機之中，公司文化迫切需要改變，這間曾經是全球最有價值的新創公司，當時正處於高階主管離職，年度虧損高達45億美元，投資者抗議以及取消Ubder運動的風口浪尖。

科斯洛沙希表示，COVID-19疫情期間是Uber發生某些變化的催化劑，因為居家禁足令讓他快被「他X的關瘋了」，他想要離開家裡，並且在外面做些有建設性的事，所以買了一輛電動機車開始幫Uber送餐。

科斯洛沙希先前曾告訴《紐約時報》，自己於2021年在舊金山的送餐經驗「差點沒了小命」，對此他解釋當時的經歷。當時他開著特斯拉的Mdel Y，開始在舊金山送餐、載客，雖然經驗很棒，但面對難以理解的產品同時令人感到疲憊。

科斯洛沙希表示，Uber對外送餐點與外送員有較多關注，是因為公司人員本身都會使用這項服務，但因為很少人當過Uber司機，因此就算注重乘客體驗，卻往往忽略了司機。

科斯洛沙希說他送餐之後又擴大到載客服務體驗，一開始是為了瞭解員工的體驗，但很快就成為公司結構改動的關鍵時刻，他也把這些想法傳遞給公司工程師，以及整個公司。

在《為什麼我們很差勁》（Why We Suck）的演講中，科斯洛沙希表示公司的產品服務「缺乏品質」，「這對公司來說不是一次很愉快的會議，但這定下了一個基調。」他指出公司設定了期望，並開始慶祝員工送餐、載客，提振公司的士氣，他宣稱如今的司機體驗已成為Uber員工的「驕傲」，在員工的公司檔案中還會留下徽章。

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