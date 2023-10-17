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加薩2750死百萬人流離失所　歐盟本週開設人道援助空中走廊

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾聚集在拉法過境點，期盼能離開加薩地區，載著人道救援物資的車輛在另一側等待進入加薩。（圖／路透）

▲擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾聚集在拉法過境點，期盼能離開加薩地區。（圖／路透）

文／中央社地拉那16日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將開設一條經由埃及飛往加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助空中走廊，預計頭兩架航班於本週啟程。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）是在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行的記者會發表上述談話，她正於當地參加一場區域峰會。

她說道：「加薩走廊的巴勒斯坦人需要人道協助和援助。這就是為什麼…我們正開設一條經由埃及飛往加薩走廊的歐盟人道空中橋樑。頭兩架航班將於本週啟程。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭進入第10天，埃及和法國外交部長今天稍早都敦促提供人道援助，並讓外籍人士離開遭受空襲的加薩走廊。

加薩走廊的哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動大規模襲擊，至今已造成以色列境內有1400多人死亡，其中大多都是平民。

以色列則矢言要摧毀哈瑪斯，並大規模空襲加薩走廊，迄今導致當地約有2750人喪命。

根據聯合國（United Nations）數據，加薩走廊境內已有100萬人流離失所。

范德賴恩表示：「哈瑪斯令人髮指的恐怖行徑毫無正當理由。」

她還提到，歐盟給予加薩走廊的人道援助將增加到7500萬歐元（約新台幣25億5000萬元）。

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