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巴勒斯坦作家頒獎典禮遭取消　引爆600作家連署譴責法蘭克福書展

▲▼支持巴勒斯坦與以色列的群眾在紐約街頭抗議。（圖／路透）

▲以巴戰爭爆發後，法蘭克福書展取消一名巴勒斯坦作家的頒獎典禮。（圖／路透）

文／中央社

由於以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）間的戰爭，法蘭克福書展取消一名巴勒斯坦作家的頒獎典禮，招致知名作家今天連署譴責，一些阿拉伯出版集團也退出書展。

法新社報導，法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）這個全球最大的年度出版盛會每年聚集數以千計的圖書出版從業者和作家。

哈瑪斯7日發動以色列史上平民死傷最慘重的突襲後，書展主辦方譴責這場「殘暴的」襲擊，並表示將在書展上突出以色列的聲音。

主辦方也宣布，巴勒斯坦作家希布里（Adania Shibli）將不會依原計畫，在法蘭克福書展上領取德國LiBeraturpreis文學獎。

希布里原本將以她的作品「細枝末節」（Minor Detail，暫譯）獲獎，這個作品是根據1949年以色列軍人強暴和謀殺的真實事件改編。

這個獎項由Litprom文學協會籌畫，每年在法蘭克福書展頒發。但Litprom表示，「由於哈瑪斯引發的戰爭」，他們決定不舉行頒獎典禮。

Litprom在聲明中表示，他們正在「為延後舉行的活動找尋合適的形式和地點」，並提及「授予希布里這個獎項從來不是個問題。」

但這項決定受到一封超過600人簽署的公開信譴責，連署人包括諾貝爾文學獎得主古納（Abdulrazak Gurnah）和奧爾嘉‧朵卡萩（Olga Tokarczuk），以及米西拉（Pankaj Mishra）、達爾林普（William Dalrymple）、柯姆‧托賓（Colm Toibin）等作家。

今天公布的公開信中寫道：「作為一個重要的國際書展，法蘭克福書展有責任為巴勒斯坦作家創造空間，讓他們能在這個可怕又殘酷的時代分享他們的思想、情感和對文學的反思，而不是關上發聲的管道。」

一些阿拉伯出版業團體週末宣布，退出將於18日至22日舉行的法蘭克福書展。

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