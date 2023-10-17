國際火線／中東葉問：以色列為何如此能打？

▲以色列士兵以作戰勇敢知名。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

許多華人網友都愛戲稱俄羅斯是「戰鬥民族」。但事實上真金白銀、如假包換的戰鬥民族，是以色列。電影《葉問》裡的男主角說「我可以(一個)打八個 」！以色列不遑多讓，歷次戰爭都跟多個敵國同時交手。而且，多數時候都打贏！以色列為何那麼能打？

究其原因，主要有以下數點： 一，危機意識超強。 以色列人自願選擇在誓不兩立的阿拉伯人環伺下復國，擺明是「明知山有虎，偏向虎山行」，自知隨時隨刻有亡國滅種的危險。所以，退一步即無死所、「打不贏，就亡國」的生死存亡意識非常高。

二，戰鬥力滿點。以色列男女皆兵，名副其實是「國家興亡，男女有責」。而且軍官訓練有素，戰鬥力強。建國之初， 許多猶太軍人早已在二戰時參加過對抗法西斯軸心國(德、義、日)的戰爭，作戰經驗豐富。

三，將士用命，領導英明。早期以色列官兵作戰很勇敢，軍官往往身先士卒。據說有此傳統：以國軍官的傷亡率，普遍比士兵高4倍！國際間軍官的戰鬥傷亡率是10%，在以色列則高達20%。

▲充滿傳奇性的獨眼將軍戴陽。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，以色列出現過好幾位軍事奇才。例如後來擔任總理的夏隆(Ariel Sharon)，曾多次扭轉戰局，被手下將士譽為「猶太之王」，西方更讚揚他是「以色列的巴頓將軍」。還有，就是在「六日戰爭」裡一戰而揚名天下、時任國防部長的獨眼將軍戴陽(Moshe Dayan)了。

第四，有美國撐腰。建國後，富有的美國猶太人及美國政府就力挺以色列。前者金援不絕，後者不斷提供先進武器、情報，充分顯示出「他不重，他是我兄弟」的氣魄。以色列有如此有底氣，美國「居功」厥偉。

五，以色列有極為「優秀」的情報機構「摩薩德」(The Mossad)。在美國支援下，作戰時往往協助軍方制敵於先、或扭轉局勢(當然，也有不少次出紕漏的時候)。不過，綁架、暗殺 、放炸彈搞破壞，「摩薩德」同樣是樣樣拿手，其名聲在國際間極受爭議。

以色列跟阿拉伯國家(包含巴勒斯坦)之間的戰爭，從以色列建國之日起就從從沒消停過。在這次哈瑪斯主動攻擊之前，總共發生過5次大規模的以阿戰爭。

▲以色列士兵在約旦河西岸佔領區，朝巴勒斯坦示威者發射催淚瓦斯。（圖／路透）

第一戰就發生在於1948年5月15日、以色列宣布獨立的第二天，史稱「以色列獨立戰爭」。以色列周邊的埃及、敍利亞、伊拉克、約旦、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯和葉門聯手，試圖以泰山壓頂的軍力，把這個成立才一天的國家消滅。最初聯軍有4、5萬人，以色列部隊約有3萬人；武器也是聯軍比較優。但接下來的幾個月裡，以色列發起全國總動員，全民皆兵，而且全球陸續有猶太人返回以色列，支持這場「護國之戰」。加上來自美國的金援、武器大量流入，雙方實力此消彼長，最終，在埃及要求下，交戰雙方於1949年2月24日簽訂停戰協定。

第二次以阿戰爭，因「蘇伊士運河危機」而起。埃及軍事強人兼民族主義者納瑟(Abdel Nasser)發動軍事政變奪權後，於1956年宣布將蘇伊士運河國有化，並且關閉阿卡巴灣，阻止以色列船隻使用該運河。10月29日，以色列不宣而戰，兩天後佔領加薩走廊和整個西奈半島。

由於英國企業和銀行擁有蘇伊士運河公司41%的股權，法國更擁有52%的股份，英、法遂以運河航運安全為由要求兩國立即停火，但被納瑟拒絕。英、法於是雙雙出兵埃及，意圖奪取運河控制權，但遭到埃及軍隊和當地人民的強烈抵抗，一度爆發激烈巷戰。後來在美、蘇施壓下，英、法在11月6日被迫接受停火決議。以色列在11月8日同意撤出加薩和西奈半島。

▲深受阿拉伯人愛戴的埃及強人納瑟。（圖／達志影像／美聯社）

第三次以阿戰爭、即著名的「六日戰爭」。1967年4月7日，戈蘭高地的敘利軍隊向以色列境內開火，雙方爆發衝突。敘利亞拉攏埃及參戰，埃及隨即動員10萬大軍和千輛坦克，推進西奈半島的以、埃邊界。以色列先發制人，6月5日，除了留下12架戰機守護本土外，空軍全體出動，先後襲擊埃及、約旦與敘利亞。第一波183架戰機撲向埃及10個機場，短短180分鐘內讓埃及大部分戰機灰飛煙滅。空襲半小時後，以色列地面部隊以5個師及坦克為前導，攻向西奈半島。當時埃及在該地有5個步兵師與兩個裝甲師，共約12萬人。然而，地面部隊由於完全沒有空軍掩護，慘遭以軍「彈」洗，西奈半島很快就被以色列拿下。

約旦因為誤信埃及獲勝的情報，竟主動對以色列宣戰，向耶路撒冷新城發動砲擊。以色列隨之反擊，在6月7日攻下約旦河西岸地區及東耶路撒冷。6月9日，以色列對敘利亞發動大規模進攻，10日佔領戈蘭高地。 以色列經此役一口氣佔領了加薩走廊、西奈半島、約旦河西岸、耶路撒冷舊城以及戈蘭高地，加起來共6萬5000平方公里的土地。數十萬阿拉伯平民逃離家園淪為難民，成為中東局勢至今無解的重要根源之一。

▲以色列士兵。（圖／達志影像／美聯社）

第四次以阿戰爭，即「贖罪日戰爭」。發生於1973年10月6日至26日，埃及與敘利亞欲奪回在「六日戰爭」裡失去的土地，趁著猶太人進行絕對休息的「贖罪日」，同時向以色列發起突襲。開戰之初，以色列空軍損失了大量戰機(遭對方的地對空飛彈擊落或損傷)。但以色列及時向美國買下36架F-4幽靈戰鬥機支援。美國除了給以色列補充裝備與彈藥外，還提供不少新裝備：例如小牛飛彈、百舌鳥飛彈與拖式飛彈。直到10月24日戰爭結束為止，上述軍援讓以色列在戰爭中絕地逢生，因此被形容是「救了以色列一命」。但此役讓以色列承受了比例極高的人員傷亡。

戰爭在聯合國通過的停火決議後告一段落。但美國的援以行動激怒了阿拉伯國家，引發後者聯合起來對美國實行石油禁運，導致1973年的全球石油危機。

▲ 以色列士兵準重裝出擊。（圖／達志影像／美聯社）

第五次以阿戰爭，主角是巴勒斯坦人。「巴勒斯坦解放組織」(PLO)自成立以來就一直對以色列構成潛在威脅，巴解游擊隊經常協助埃及、敘利亞部隊對以國展開游擊戰，視之為「肉中刺」的以色列自然無法一直容忍。1982年6月6日，以色列藉口駐英國大使遭到巴解組織刺殺，出動海陸空三軍10萬多人，包圍貝魯特西區，對黎巴嫩境內的巴解游遊擊隊進行大規模掃蕩。最終巴解組織在以色列和國際的壓力下撤出黎巴嫩。

連番血戰後，以、阿雙方都認知到光憑武力無法徹底解決問題，逐漸有意走向和平共存。失去家園巴勒斯坦人逐漸變成被國際遺棄的孤兒。然而，以、阿雙方內部有跟對方「不共戴天」的死硬主戰派。於是，像永劫輪迴一樣，殺戮和悲劇仍一再在這裡重複上演著。曾是「流著奶和蜜」的迦南美地，如今一直流著的是血………。