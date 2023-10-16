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芬蘭前總統阿提沙利辭世！享壽86歲　曾獲諾貝爾和平獎

▲▼芬蘭前總統、諾貝爾和平獎得主阿提薩里（Martti Ahtisaari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭前總統、諾貝爾和平獎得主阿提沙利（Martti Ahtisaari）在赫爾辛基辭世，享壽86歲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

芬蘭總統府16日表示，曾獲諾貝爾和平獎殊榮的前總統阿提沙利（Martti Ahtisaari）與阿茲海默症搏鬥數年後不敵病魔，已在首都赫爾辛基辭世，享壽86歲。

芬蘭現任總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在聲明中表示：「我們接獲了阿提沙利總統逝世的消息，為此深感哀痛。」

阿提沙利除了在1994至2000年間擔任芬蘭總統，還曾出任調停工作，協調終結從印尼、科索沃到納米比亞（Namibia）的全球多處衝突，因此贏得國際認可及2008年的諾貝爾和平獎。他令人崇敬的政治生涯橫跨40餘年之久。

曾任聯合國（UN）外交官的阿提沙利，主要功績之一是監督印尼政府與「自由亞齊運動」（Free Aceh Movement，GAM）反叛勢力在2005年達成和解，終結雙方長達30年、造成約1萬5000人喪生的衝突。

印尼政府與自由亞齊運動皆形容，阿提沙利在談判過程中態度如鋼鐵般強硬，但在談判場邊卻展現幽默感和溫暖的個人特質。

阿提沙利其後表示：「我非常有耐心，也不常發怒，但我的態度可以很強硬。」他還說，他認為自己成功的關鍵在於具備理解他人的能力。

阿提沙利還曾協助引導科索沃邁向獨立之路，雖然他的積極努力未促成科索沃與塞爾維亞達成協議。普里斯汀納（Pristina，科索沃首都）到2008年才單方面宣布獨立。

阿提沙利晚年因罹患阿茲海默症，自2021年9月起退出公眾生活。

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