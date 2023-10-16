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韓商幫台灣「造海鯤號」被南韓政府起訴　外媒曝文件：怕中國報復

▲▼海軍首艘國造潛艦IDS原型艦「海鯤軍艦」,海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）

▲韓商協助台灣造潛艇被起訴，外媒曝機密文件「南韓擔憂遭中國制裁」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣首艘自製潛艦海鯤號9月28日下水，不料卻引發資料外洩、廠商資格等爭議。外媒16日揭露，南韓為了防止2016年部署薩德系統（終端高空防衛系統，THAAD）遭中國報復的情況重演，在2022年以「參與台灣發展軍用潛艦項目違反貿易法」為由，起訴了南韓3間國防承包商。

根據《路透社》報導，《路透社》近日取得一份南韓警方2022年2月17日寫給法院的文件，文件指出南韓警方要求法官下令抓捕技高策略公司（SI Innotec）執行董事朴末植（Park Mal-Sik，音譯），原因是SI Innotec向台灣供應潛艇製造設備，已直接影響南韓整體安全。

南韓警方向南韓軍用監管部門諮詢後，擔憂可能再次發生2016年部署薩德系統時的危機，例如遭到中國經濟制裁。文件還提到，南韓國防採購計劃管理局（DAPA）向一間未具名的承包商表明，政府對出口台灣（國防設備、技術）抱有疑慮，審核許可時將採取「非常謹慎的立場」。

南韓2016年同意美國在境內部署薩德系統，沒想到此舉遭到中國激烈反對，指控薩德會侵犯中國領土安全，甚至針對南韓祭出貿易制裁，直到2017年才取消制裁。南韓與其他6國專家或企業2021年傳出協助台灣發展潛艦時，當時中國反應也非常激烈，文件中也曾提到這件事情。

一名知情人士表示，法官去年2月28日擔心朴末植可能逃亡滅證，下令警方抓捕朴末植。SI Innotec去年8月也被以轉移戰略物資為由，遭南韓政府開罰140億韓元（約3.3億元台幣），朴末植則被法院判處緩刑，然而不論是SI Innotec還是朴末植均否認有違法行為，後續已提出上訴。

另外有4名知情人士揭露，除了SI Innotec外，還有另外2間向台灣提供支援的南韓公司也在去年11月被指控違反貿易法，分別是金河海軍科技（Keumha Naval Technology，KHNT）與S2&K，其中一間公司的高層主管更被指控「從事工業間諜活動」。

知情人士進一步透露，南韓外交部「全面反對」金河海軍科技與台灣合作，也曾經向南韓國防採購計劃管理局表明「不贊成」的立場。文件中也披露，有數間擁有潛艇技術的公司不願意幫助台灣，原因是這些公司預測「政府不會批准」，且對經濟的損害大於收益，像是可能面臨中國報復制裁。

針對上述消息，南韓警方以「消息涉及國家安全」為由，拒絕進行任何回答。負責偵辦、起訴3間企業的檢查官、時任南韓總統文在寅的幕僚也拒絕發表評論。南韓外交部表示，知道相關事件正在審理，詳細情況要詢問DAPA。DAPA只回答，（企業）在做出出口決定時，應遵循法律，但沒有進一步評論。

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