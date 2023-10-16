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傳PornHub制裁「挺巴AV女優」新聞片段瘋傳　眼尖網友看1點怒轟

▲▼ 成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲挺巴勒斯坦，陸續被美國男性成人雜誌《花花公子》（Playboy）。其中，傳出知名成人網站Pornhub將卡莉法的薪資帳戶凍結，並將全數金額捐給以色列援助基金的傳聞，然而也有眼尖網友發現其中的疑點。

綜合外媒報導，卡莉法表態至支持哈瑪斯後，一系列的發文在推特上受大大量批評，因此10日被《花花公子》解雇。沒想到，卡莉法近日又發文呼籲哈瑪斯製作直立型的屠殺影片，而不要用水平拍攝，讓該文再度炎上，目前該文已無法在推特上查看。

事後，推特上傳出一段新聞片段指出，Pornhub因米婭卡莉法因支持哈瑪斯，直接將其收入帳戶凍結，並將卡莉法的薪水捐給以色列援助基金，且未來她不會再從任何影片中獲得收入。

▲▼黎巴嫩裔美國30歲前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG）

▲▼黎巴嫩裔前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG）

▲▼黎巴嫩裔美國30歲前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG）

許多網友看完紛紛留言，「言論自由？」「這跟搶劫沒什麼兩樣」「對Pornhub的尊重增加」、「Pornhub的母公司位於加拿大，美國法律不適用」、「無論如何，捐款中大約一半是我們的錢」。此外，有網友直言「任何地方都沒有報導這一點。你剛剛編造了這個，並在你所做影片內貼上MSNBC的標誌」，認為該則消息為假新聞。

據了解，該影片上的浮水印為《MSNBC》（微軟國家廣播公司），但《MSNBC》上卻未搜尋到相關新聞，而米婭卡莉法及Pornhub的推特帳號都未對此做出回應。

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