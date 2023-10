傳PornHub制裁「挺巴AV女優」新聞片段瘋傳　眼尖網友看1點怒轟

▲成人網站Pornhub。(圖/達志影像/美聯社)



記者鄒鎮宇/綜合報導

曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法(Mia Khalifa)發聲挺巴勒斯坦,陸續被美國男性成人雜誌《花花公子》(Playboy)。其中,傳出知名成人網站Pornhub將卡莉法的薪資帳戶凍結,並將全數金額捐給以色列援助基金的傳聞,然而也有眼尖網友發現其中的疑點。

綜合外媒報導,卡莉法表態至支持哈瑪斯後,一系列的發文在推特上受大大量批評,因此10日被《花花公子》解雇。沒想到,卡莉法近日又發文呼籲哈瑪斯製作直立型的屠殺影片,而不要用水平拍攝,讓該文再度炎上,目前該文已無法在推特上查看。

事後,推特上傳出一段新聞片段指出,Pornhub因米婭卡莉法因支持哈瑪斯,直接將其收入帳戶凍結,並將卡莉法的薪水捐給以色列援助基金,且未來她不會再從任何影片中獲得收入。

▲▼黎巴嫩裔前成人女優米婭卡莉法(Mia Khalifa)發聲支持巴勒斯坦。(圖/翻攝自IG)



許多網友看完紛紛留言,「言論自由?」「這跟搶劫沒什麼兩樣」「對Pornhub的尊重增加」、「Pornhub的母公司位於加拿大,美國法律不適用」、「無論如何,捐款中大約一半是我們的錢」。此外,有網友直言「任何地方都沒有報導這一點。你剛剛編造了這個,並在你所做影片內貼上MSNBC的標誌」,認為該則消息為假新聞。

據了解,該影片上的浮水印為《MSNBC》(微軟國家廣播公司),但《MSNBC》上卻未搜尋到相關新聞,而米婭卡莉法及Pornhub的推特帳號都未對此做出回應。

Porn star Mia Khalifa's income frozen by PornHub and donated to Israel aid funds, due to her support of Hamas.... pic.twitter.com/3MGZRoTk8O