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「AV女帝」力挺巴勒斯坦！傳遭Pornhub凍結影片收入：捐給以色列

▲▼前色情女星米婭卡莉法（Mia Khalifa）捐出超過新台幣400萬元的善款。（圖／翻攝自Instagram／@miakhalifa）

▲黎巴嫩裔美國30歲前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日向以色列投擲5000多枚火箭砲，並派出上千名武裝分子入侵，同時殺害並綁架平民，引發國際譴責。不過，曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法（Mia Khalifa）卻發聲力挺巴勒斯坦。對此，有傳聞指出，知名成人網站「Pornhub」已凍結米婭卡莉法的影片收入，並將捐贈給以色列當作援助基金。

綜合每日星報等外電報導，米婭卡莉法的IG帳號擁有2753萬位粉絲，在X上也有568萬人追蹤，因姣好身材在AV界闖出一片天，後來轉當網紅。然而她卻因發聲力挺巴勒斯坦，先是遭到美國男性成人雜誌《花花公子》（Playboy）移除頻道。有消息更指出，米婭卡莉法在Pornhub的影片收入已被凍結，將當作援助基金捐贈給以色列。

事實上，米婭卡莉法最近針對以巴衝突頻頻發表爭議言論，她在X表示，「如果你看到巴勒斯坦的局勢而不站在巴勒斯坦人這一方，那麼你就是站在種族隔離的錯誤立場，歷史終將證明這點」，並設為置頂貼文。

此外，她也同步在IG上發文寫道「權力歸人民」（POWER TO THE PEOPLE），其中一張附圖是巴勒斯坦人突破加薩地區隔離屏障的照片。另一篇具爭議的貼文是她在X上發文稱，希望哈瑪斯的武裝份子在拍攝襲擊以色列情況時將手機轉至橫向，「有人可以告訴巴勒斯坦的自由戰士們，把手機翻轉過來並橫向拍攝嗎？」

▲▼黎巴嫩裔美國30歲前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG）

她在其他多篇貼文提到「FREE PALESTINE（自由巴勒斯坦）」的口號，還大方回應批評者說，雖然支持巴勒斯坦讓她失去了賺錢的商機，但她更氣的是她沒有發現自己在與「猶太復國主義者」做生意，「是我的錯」。相關言論引發正反討論聲浪。

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