「AV女帝」力挺巴勒斯坦！傳遭Pornhub凍結影片收入：捐給以色列

▲黎巴嫩裔美國30歲前成人女優米婭卡莉法(Mia Khalifa)發聲支持巴勒斯坦。(圖/翻攝自IG,下同)

記者閔文昱/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日向以色列投擲5000多枚火箭砲,並派出上千名武裝分子入侵,同時殺害並綁架平民,引發國際譴責。不過,曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法(Mia Khalifa)卻發聲力挺巴勒斯坦。對此,有傳聞指出,知名成人網站「Pornhub」已凍結米婭卡莉法的影片收入,並將捐贈給以色列當作援助基金。

綜合每日星報等外電報導,米婭卡莉法的IG帳號擁有2753萬位粉絲,在X上也有568萬人追蹤,因姣好身材在AV界闖出一片天,後來轉當網紅。然而她卻因發聲力挺巴勒斯坦,先是遭到美國男性成人雜誌《花花公子》(Playboy)移除頻道。有消息更指出,米婭卡莉法在Pornhub的影片收入已被凍結,將當作援助基金捐贈給以色列。

Porn star Mia Khalifa's income frozen by PornHub and donated to Israel aid funds, due to her support of Hamas.... pic.twitter.com/3MGZRoTk8O