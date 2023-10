哈瑪斯虐殺「第一視角」影片曝！老人睡夢遭爆頭慘死　童兵持槍上場

▲哈瑪斯武裝恐怖分子頭戴攝影機,持槍闖入以色列家庭射殺。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動陸海空突襲,包括發射5000枚火箭彈、闖入音樂節姦淫擄掠無辜民眾、闖入以色列城鎮滅門整個家庭。事後,以色列軍方和搜救人員從戰死哈瑪斯恐怖分子的身上繳獲「第一視角」的影像,完整拍攝以色列居民在睡夢中遭到槍殺的血腥過程。

根據《每日郵報》,哈瑪斯武裝人員7日早晨騎乘摩托車、駕駛皮卡車,闖入以色列位於加薩走廊邊境的吉布茲(集體社區,Kibbutz)卡法阿札(Kfar Aza),他們大多配備突擊步槍、火箭推進榴彈,至於頭上則是戴上以「第一視角」記錄現場的頭戴式攝影機,只見這些人先是在屋外進行探查與搜索,若發現門窗緊閉,還會特別持刀具將紗窗劃開。

⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq