哈瑪斯虐殺「第一視角」影片曝！老人睡夢遭爆頭慘死　童兵持槍上場

▲哈瑪斯武裝恐怖分子頭戴攝影機，持槍闖入以色列家庭射殺。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動陸海空突襲，包括發射5000枚火箭彈、闖入音樂節姦淫擄掠無辜民眾、闖入以色列城鎮滅門整個家庭。事後，以色列軍方和搜救人員從戰死哈瑪斯恐怖分子的身上繳獲「第一視角」的影像，完整拍攝以色列居民在睡夢中遭到槍殺的血腥過程。

根據《每日郵報》，哈瑪斯武裝人員7日早晨騎乘摩托車、駕駛皮卡車，闖入以色列位於加薩走廊邊境的吉布茲（集體社區，Kibbutz）卡法阿札（Kfar Aza），他們大多配備突擊步槍、火箭推進榴彈，至於頭上則是戴上以「第一視角」記錄現場的頭戴式攝影機，只見這些人先是在屋外進行探查與搜索，若發現門窗緊閉，還會特別持刀具將紗窗劃開。

⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

這些以色列國軍從戰死哈瑪斯屍體繳獲的紀錄影像，並非射擊電玩內刺激的交戰場景，而是現代戰爭與屠殺中所能見到的血淋淋畫面！這些喪心病狂的哈瑪斯圍攻以色列城鎮住宅區、踐踏民家花園，立刻開槍殺無赦，一段影片顯示了哈瑪斯的步槍對準平房的窗戶，當老人眼神充滿困惑的走進哈瑪斯的視野時，就遭到開槍射殺慘死。

另一段影片則顯示，哈瑪斯槍手挨家挨戶追捕躲進房屋內的家庭，當看到屋內有人影出現，便會毫不留情地開槍射殺，畫面中還有死者屍體墜落。

Hamas terrorists enter an Israeli family's home pic.twitter.com/1NABRpe267 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2023

7日這一天，湛藍的天空被滾滾鮮紅的血液染成一片赤色。在一段影片中，哈瑪斯恐怖分子憤世嫉俗朝救護車輪胎掃射，企圖使救護車無法順利載送以色列傷患；在某影像最後片段中，一名哈瑪斯恐怖分子被槍殺。他生前倒在地上向真主祈禱，最後疑似因為失血過多身亡。

▲哈瑪斯訓練年僅10至14歲的巴勒斯坦男孩持槍上場作戰。（圖／南方第一救難隊）

另外，報導也指出，以色列軍隊在此次襲擊後繳獲的影片當中，發現哈瑪斯的指揮官竟然訓練年僅14歲的巴勒斯坦男孩做為「少年兵」，這些臉孔稚氣未脫的男孩們被迫拿著步槍，甚至還有男童只有10歲，顯示哈瑪斯會讓男童從小接受軍事訓練，從小便灌輸憤世嫉俗的理念。